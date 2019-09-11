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Анфиса Чехова бросила вызов Кайли Дженнер и снялась полностью обнаженной

На днях в Инстаграме 41-летней телеведущей появилась фотография, на которой та позирует верхом на коне абсолютно голая. Анфиса Чехова объяснила свой поступок гипотетическим замужеством, а также подчеркнула, что не является феминисткой.
Анфиса Чехова
Анфиса Чехова

11 сентября Анфиса Чехова шокировала своих подписчиков фотографией в стиле ню. В кадре телеведущая оседлала лошадь и прижалась к ней голой грудью. Из одежды на ней были только коричневые казаки. В подписи Анфиса отметила, что самое сексуальное, что у нее есть — это фотографии и стихотворения.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова

Откровенный снимок Анфиса Чехова сопроводила большим эротическим стихотворением. Мы не можем привести его полностью, поэтому вот отрывок:

Уткнуться бы носом в подмышку, зажать твое тело в тиски...
Заставить стонать и просить передышку, страстью кормить с руки!

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова

Этот пост в среднем набрал в три раза больше лайков и комментариев, чем обычное фото Анфисы в Инстаграме. Подписчики испытали разные эмоции, но равнодушных точно не осталось: «Сейчас вообще ничего вульгарного и святого нет в нашей стране. И очень жаль. А это фото пошлое», «Я вот прочла стих и просто замерла, ничего подобного мне не приходилось читать, я в восторге!», «Нас создала матушка природы без одежды. Это эротично и красиво. Картину можно писать».

  • Анфиса Чехова
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    Анфиса Чехова нечасто балует поклонников своими откровенными фотографиями
    Смотреть галерею

Есть ощущение, что сексуальное фото, эротическое стихотворение и написание слово «мужчина» с большой буквы вместе могут сработать как мощнейшее комбо для привлечения возлюбленного. Кто знает, может, мы и правда больше никогда не увидим Анфису Чехову в таком виде. Значит, нужно наслаждаться, пока есть время.

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11 сентября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @achekhova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Что-то так уж оттюнинговала лицо- не узнать Анфиску. Все мартышки на одно лицо.

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