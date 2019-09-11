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Рита Дакота назвала мужчину своей мечты: кто он?

После развода с Владом Соколовским Рита Дакота перестала комментировать личную жизнь, что привело ко множественным слухам и сплетням. На днях масла в огонь подлила сама певица, рассекретив мужчину своей мечты.
Рита Дакота
Рита Дакота

Рита Дакота развелась с Владом Соколовским год назад. С тех пор певице то и дело приписывают романы с разными именитыми мужчинами. Одним из них стал бывший возлюбленный артистки, чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков. Однако сами знаменитости опровергают догадки поклонников и утверждают, что являются всего лишь хорошими друзьями. 

Виталий Гурков, Рита Дакота
Рита Дакота с Виталием Гурковым

На днях Рита сама подогрела интерес к своей личной жизни, намекнув, какие мужчины ей нравятся. Все дело в комментарии, который певица оставила под новым постом Юрия Дудя. Журналист обратил свое внимание на прошедший теннисный турнир между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем, а именно на комментарора состязания, 39-летнего Марата Сафина, и его шутки в эфире.

Марат Сафин
Рита Дакота поведала, кто же мужчина ее мечты
Оценила юмор бывшей первой ракетки мира и Рита Дакота. «Марат — мужчина моей мечты», — написала исполнительница под фото спортсмена в аккаунте Дудя.
  • Рита Дакота, Влад Соколовский
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    После разрыва отношений с Владом Соколовским личная жизнь Риты Дакоты покрылась тайной
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Многие пользователи Сети сразу подумали, что между певицей и спортсменом что-то есть, однако Рита ясно дала понять, что ее фраза — всего лишь ироничное высказывание. «Я больше так никогда не шучу. Ну или как минимум, пока вокруг меня страсти не улягутся», — позже сообщила Дакота. 

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11 сентября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @yurydud, @ritadakota, @vs20, @vitalhurkou, @flymonkeyrus/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Марат Сафин, Рита Дакота, Юрий Дудь

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Марат нравится почти всем)
    Не думаю, что он обратил бы свое внимание на Дакоту.
    Так как он ещё и не глупый оказывается)

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