Рита Дакота назвала мужчину своей мечты: кто он?

После развода с Владом Соколовским Рита Дакота перестала комментировать личную жизнь, что привело ко множественным слухам и сплетням. На днях масла в огонь подлила сама певица, рассекретив мужчину своей мечты.



Рита Дакота

Рита Дакота развелась с Владом Соколовским год назад. С тех пор певице то и дело приписывают романы с разными именитыми мужчинами. Одним из них стал бывший возлюбленный артистки, чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков. Однако сами знаменитости опровергают догадки поклонников и утверждают, что являются всего лишь хорошими друзьями.

Рита Дакота с Виталием Гурковым

На днях Рита сама подогрела интерес к своей личной жизни, намекнув, какие мужчины ей нравятся. Все дело в комментарии, который певица оставила под новым постом Юрия Дудя. Журналист обратил свое внимание на прошедший теннисный турнир между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем, а именно на комментарора состязания, 39-летнего Марата Сафина, и его шутки в эфире.

Рита Дакота поведала, кто же мужчина ее мечты

Оценила юмор бывшей первой ракетки мира и Рита Дакота. «Марат — мужчина моей мечты», — написала исполнительница под фото спортсмена в аккаунте Дудя.

1 2 3 ... 10 После разрыва отношений с Владом Соколовским личная жизнь Риты Дакоты покрылась тайной

Многие пользователи Сети сразу подумали, что между певицей и спортсменом что-то есть, однако Рита ясно дала понять, что ее фраза — всего лишь ироничное высказывание. «Я больше так никогда не шучу. Ну или как минимум, пока вокруг меня страсти не улягутся», — позже сообщила Дакота.