Айза Анохина в очередной раз нелестно высказалась об Алене Водонаевой

От любви до ненависти один шаг. Видимо, от дружбы шагов не меньше. Ведь как еще можно объяснить нецензурные высказывания Айзы Анохиной в адрес ее бывшей приятельницы Алены Водонаевой?

Айза Анохина и Алена Водонаева были лучшими подругами

Айза Анохина, Ксения Бородина и Алена Водонаева перестали общаться в 2016 году. Тогда Бородина заявила, что Водонаева раскрыла новости о ее второй беременности за деньги одному из изданий, а Алена обвинила во лжи Айзу. Прошло уже три года, однако в Сети до сих пор продолжают обсуждать этот конфликт.

На днях Айза решила пооткровенничать с фолловерами на темы, которые они выберут сами. Одна из подписчиц спросила, правдивы ли слова Алены о том, что именно Анохина поссорила Водонаеву с Бородиной.

Бизнесвумен не стала вспоминать всю историю и ответила с привычной ей эмоциональностью: «Алена — самая большая *** этого мира».

1 2 3 ... 10 Алена Водонаева и Айза Анохина долгое время считались лучшими подругами

Ранее ссора бывших подруг уже всплывала в Сети. В феврале этого года Алена вновь коснулась темы трехлетнего конфликта, заявив, что тогда ее подставила именно Айза. Та в свою очередь молчать не стала и гневно отреагировала на заявления Водонаевой.

