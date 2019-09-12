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Айза Анохина в очередной раз нелестно высказалась об Алене Водонаевой

От любви до ненависти один шаг. Видимо, от дружбы шагов не меньше. Ведь как еще можно объяснить нецензурные высказывания Айзы Анохиной в адрес ее бывшей приятельницы Алены Водонаевой?
Айза Анохина, Алена Водонаева
Айза Анохина и Алена Водонаева были лучшими подругами

Айза Анохина, Ксения Бородина и Алена Водонаева перестали общаться в 2016 году. Тогда Бородина заявила, что Водонаева раскрыла новости о ее второй беременности за деньги одному из изданий, а Алена обвинила во лжи Айзу. Прошло уже три года, однако в Сети до сих пор продолжают обсуждать этот конфликт.

Айза Анохина

На днях Айза решила пооткровенничать с фолловерами на темы, которые они выберут сами. Одна из подписчиц спросила, правдивы ли слова Алены о том, что именно Анохина поссорила Водонаеву с Бородиной.

Бизнесвумен не стала вспоминать всю историю и ответила с привычной ей эмоциональностью: «Алена — самая большая *** этого мира».
  • Алена Водонаева, Айза Анохина (Вагапова-Долматова)
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    Алена Водонаева и Айза Анохина долгое время считались лучшими подругами
    Смотреть галерею

Ранее ссора бывших подруг уже всплывала в Сети. В феврале этого года Алена вновь коснулась темы трехлетнего конфликта, заявив, что тогда ее подставила именно Айза. Та в свою очередь молчать не стала и гневно отреагировала на заявления Водонаевой.

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12 сентября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @aizalovesam, @alenavodonaeva, @borodylia/Instagram
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Алена Водонаева, Айза Анохина (Вагапова-Долматова), Ксения Бородина

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Опять трясут трусами, склочницы, тряпушки, на всю страну выясняют.

  • получается Вода права, даже если она Айзе сказала что-то про Бородину или что хочет скинуть инфу, именно Айза разнесла это Бородине. Значит она их и поссорила и поссорилась с Водой выведя ее на "чистую" воду.

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