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«Оденьте меня уже»: Светлана Лобода примерила платье с экстремальными вырезами

На днях в Инстаграме Светланы Лободы появилась фотография, на которой она стоит в крайне откровенном черном платье. В подписи к фото певица то ли в шутку, то ли всерьез просит помощниц одеть ее в другую одежду.
Светлана Лобода
Светлана Лобода

36-летняя певица показала своим подписчикам, как она выбирает наряды. Процесс оказался достаточно нервным: судя по подписи, Светлане Лободе уже надоело стоять полуголой у зеркала и ждать, пока ее стилисты поймут, во что ее лучше всего нарядить.

Светлана Лобода
Светлана Лобода

Светлана Лобода одета в черное платье с оригинальными вырезами: на фото видна большая часть груди, на голой спине нет ничего, кроме шнуровки, а из глубокого разреза юбки выглядывают стройные ноги. Певица стоит в окружении манекенов, задумчиво разглядывая себя в зеркале. 

Светлана Лобода
Светлана Лобода

Как и стоило ожидать, поклонники звезды отреагировали на ура: «Мне просто нечего сказать... Это слишком идеально», «Светлана, Вы бесподобны», «Что Вы паритесь, Вам любая одежда подойдет», — комментируют восхищенные подписчики.

Светлана Лобода
Светлана Лобода

Светлана Лобода очень серьезно подходит ко всему, что касается сценической деятельности: однажды она даже перенесла концерт, на который были проданы все билеты, потому что считала, что программа подготовлена не совсем идеально. Так что неудивительно, что певица тратит много времени и сил, чтобы выглядеть совершенно — это важная часть ее работы.

Надеемся, что Светлана Лобода все-таки находит время на отдых, а мы с нетерпением ждем новых безупречных костюмов, стильных клипов и зажигательных песен.

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12 сентября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Persona Stars, @lobodaofficial/Instagram
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Светлана Лобода

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