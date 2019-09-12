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«Провинциальное удивление»: Виктория Боня поделилась первыми впечатлениями от жизни в Лондоне

Две недели назад Виктория Боня и ее 7-летняя дочь Анджелина Смерфит переехали из Монако в Лондон. 12 сентября инстаграм-звезда поведала фолловерам о своих первых впечатлениях от жизни в новом городе.
Виктория Боня
Виктория Боня

1 сентября Виктория Боня поделилась с поклонниками неожиданной новостью: вместе с дочкой Анджелиной она переехала из Монако, где жила последние несколько лет, в Лондон. 

Бывшая участница «Дома-2» потихоньку обживается в новом месте: она уже отдала дочь в местную школу и отметила новоселье в кругу подруг. На днях Виктория рассказала фанатам о своих первых впечатлениях от Лондона и жизни в нем. 

«Здесь такое удовольствие ходить пешком. Отвыкла от того, что город может быть таким большим. У меня провинциальное удивление, как было раньше», — поделилась Боня.

«Первый раз приехав в Москву в 11 лет, я это прочувствовала: едем в метро уже 40 минут, выходим — а город не заканчивается. У меня был культурный шок. После восьми лет жизни в Монако у меня такое же ощущение, что Лондон не заканчивается», — продолжила 39-летняя знаменитость.

Также Виктория поведала и о дальнейших планах. «Машину, говорят, покупать не надо, но я себе хочу в начале следующего года, сейчас обживемся потихонечку», — поделилась бизнесвумен.

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12 сентября 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото @victoriabonya/Instagram
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Виктория Боня

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • А у меня от Лондона постоянное ощущение, что это микрогород, который можно обойти пешком. Машину можно, если готов от парковок километры пешком ходить и платить за каждую по 30-40 фунтов. Для машины крайне неудобный город, тесный, с узкими дорогами.

  • О боже, родилась и живу в Москве, но таких мыслей не было, видимо у понаехавших только город не закпнчивается. А вообще Россия большая, просторы леса, поля! Вот где не закснчивается ощущение страна.

  • Гость

    А у меня от Лондона постоянное ощущение, что это микрогород, который можно обойти пешком. Машину можно, если готов от парковок километры пешком ходить и платить за каждую по 30-40 фунтов. Для машины крайне неудобный город, тесный, с узкими дорогами.

    Так Боня же ездит на метро. И в Москве, и в Лондоне... В Монако пешком ходила, страна маленькая, до всего рукой подать .... ))

  • Провинциальность как была в Боне, так и осталась,в плохом ее смысле. удивительно даже -за столько лет

  • Провинциальность как была в Боне, так и осталась,в плохом ее смысле. удивительно даже -за столько лет

  • А что за газета в руках у Бони? Коммерсант, что ли ?

  • наверняка поехала с целью найти себе там милоионера...хочет как мила волчек))))

  • Гость

    наверняка поехала с целью найти себе там милоионера...хочет как мила волчек))))

    В метро она его вряд ли найдет...

  • И на видео одежда "я из провинции"🤦🏻‍♀️

  • Опоздала конечно «девка» на пару лет с переездом, а могла бы стать герцогиней.... ну что жжж... может остался ещё какой- нибудь не женатый граф

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