«Провинциальное удивление»: Виктория Боня поделилась первыми впечатлениями от жизни в Лондоне

1 сентября Виктория Боня поделилась с поклонниками неожиданной новостью: вместе с дочкой Анджелиной она переехала из Монако, где жила последние несколько лет, в Лондон.
Бывшая участница «Дома-2» потихоньку обживается в новом месте: она уже отдала дочь в местную школу и отметила новоселье в кругу подруг. На днях Виктория рассказала фанатам о своих первых впечатлениях от Лондона и жизни в нем.
«Первый раз приехав в Москву в 11 лет, я это прочувствовала: едем в метро уже 40 минут, выходим — а город не заканчивается. У меня был культурный шок. После восьми лет жизни в Монако у меня такое же ощущение, что Лондон не заканчивается», — продолжила 39-летняя знаменитость.
Также Виктория поведала и о дальнейших планах. «Машину, говорят, покупать не надо, но я себе хочу в начале следующего года, сейчас обживемся потихонечку», — поделилась бизнесвумен.