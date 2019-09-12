«Провинциальное удивление»: Виктория Боня поделилась первыми впечатлениями от жизни в Лондоне

Две недели назад Виктория Боня и ее 7-летняя дочь Анджелина Смерфит переехали из Монако в Лондон. 12 сентября инстаграм-звезда поведала фолловерам о своих первых впечатлениях от жизни в новом городе.

Виктория Боня

1 сентября Виктория Боня поделилась с поклонниками неожиданной новостью: вместе с дочкой Анджелиной она переехала из Монако, где жила последние несколько лет, в Лондон.



Бывшая участница «Дома-2» потихоньку обживается в новом месте: она уже отдала дочь в местную школу и отметила новоселье в кругу подруг. На днях Виктория рассказала фанатам о своих первых впечатлениях от Лондона и жизни в нем.

«Здесь такое удовольствие ходить пешком. Отвыкла от того, что город может быть таким большим. У меня провинциальное удивление, как было раньше», — поделилась Боня.

«Первый раз приехав в Москву в 11 лет, я это прочувствовала: едем в метро уже 40 минут, выходим — а город не заканчивается. У меня был культурный шок. После восьми лет жизни в Монако у меня такое же ощущение, что Лондон не заканчивается», — продолжила 39-летняя знаменитость.



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Также Виктория поведала и о дальнейших планах. «Машину, говорят, покупать не надо, но я себе хочу в начале следующего года, сейчас обживемся потихонечку», — поделилась бизнесвумен.