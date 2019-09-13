Рак, депрессия или проблемы в семье: что известно о состоянии Анастасии Заворотнюк, которую давно не видели на публике

Вот уже месяц главной темой для обсуждения являются постоянно сменяющие друг друга слухи вокруг Анастасии Заворотнюк. Домыслы о том, что звезда фильма «Код апокалипсиса» и сериала «Моя прекрасная няня» лечится от онкологии, подпитывает сама артистка — она не комментирует появляющуюся в СМИ информацию и не выходит в свет. Насколько правдивы слухи, разбираемся в новом материале.

Анастасия Заворотнюк

Сериал «Моя прекрасная няня» шел на СТС с 2004 по 2009 год и имел оглушительный успех. Няню Вику, известного продюсера Максима Викторовича Шаталина, троих его детей, а также дворецкого Константина Николаевича и делового партнера Жанну Аркадьевну любили все. Но Вику — особенно. Она была олицетворением простых людей, живущих сегодняшним днем. Сейчас же поклонники Анастасии Заворотнюк боятся, что завтрашнего дня для артистки однажды может не случиться — в Сети говорят о том, что звезда страдает от рака мозга.

Анастасия Заворотнюк

Яркая, веселая, красивая и талантливая — все это об Анастасии Заворотнюк. Неудивительно, что вокруг нее всегда вились поклонники. В браке артистка успела побывать трижды. Первым мужем актрисы стал немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф — с ним Анастасия прожила около года. Второй супруг Заворотнюк — бизнесмен Дмитрий Стрюков — стал отцом ее двоих детей, 23-летней Анны и 19-летнего Майкла.

Анна и Майкл Стрюковы

После расставания с благоверным Анастасия закрутила роман с коллегой по сериалу «Моя прекрасная няня» Сергеем Жигуновым — эти отношения тогда обсуждала вся страна. Актер был женат...

Сергей потерял из-за Анастасии голову и развелся с супругой ради новой возлюбленной. Но в 2009-м они все же расстались, и Жигунов... вернулся к жене! А потом и снова заключил с ней брак.

Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк

Заворотнюк тоже вскоре отправилась под венец. На проекте «Танцы на льду» актриса познакомилась с фигуристом Петром Чернышевым. Оба моментально влюбились друг в друга, да настолько, что поженились спустя всего полгода отношений, а потом и обвенчались.

У Анастасии уже было двое детей от предыдущего брака, а вот Чернышев потомством обзавестись не успел, хотя и был женат. Все изменилось в октябре 2018-го.

Звезда «Моей прекрасной няни» стала мамой в третий раз, причем держала эту новость в тайне несколько месяцев. Поклонники актрисы немало удивились — о беременности Анастасии Заворотнюк не знал никто.

Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев и дочка Мила

Позже она рассказала, что очень переживала и боялась не выносить ребенка, все-таки ей было уже 47 лет. «Я старалась держать все в тайне и просто исчезла на время. Было страшно, что если что-то пойдет не так, то меня начнут активно жалеть. Я прошла все необходимые обследования у врачей, получила от них одобрение и подтверждение, что все хорошо», — рассказала Анастасия изданию Hello!.

Однако слухи вокруг беременности и родов Анастасии все же начали расползаться по Сети. Версий было две. Первая — Заворотнюк вообще не рожала ребенка, а воспользовалась услугами суррогатной матери. Эту теорию косвенно подтвердил режиссер проекта «Между нами, девочками-2», в котором незадолго до родов снималась артистка.

«Только из новостей узнал об этом. Не могу понять: как она родила?! Ее же никто беременной не видел. Может, была суррогатная мать? Не понимаю, как она могла родить дочку осенью прошлого года, когда она у меня с сентября по конец ноября участвовала в съемках сериала? И живота у нее не было», — рассказывал растерянный Алексей Кирющенко.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Вторая версия — ЭКО. Мол, в таком возрасте забеременеть самостоятельно практически невозможно, а Анастасия и Петр мечтали об общем ребенке, поэтому обратились к медикам. Заворотнюк все домыслы о своей беременности и рождении Милы комментировать отказывалась.

К концу августа стало понятно, что Анастасия подозрительно надолго пропала из виду: на мероприятия не ходила, в театре не появлялась, а в соцсети выкладывала только архивные фотографии — последнее фото, на котором артистка запечатлена «в моменте», датировано 5 апреля. Тогда звезда приезжала в Ереван на открытие ювелирного салона Artyom's Jewelry.

Анастасия Заворотнюк в Ереване

Позже скажут, что на шее у звезды заметили шрам. «Очень похоже на след от биопсии загрудинных узлов. За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогрануломатоз — разновидности рака крови. То есть коллеги искали источник опухоли», — комментировали врачи.

Издание «Тайны звезд» предположило, что причина долгого отсутствия звезды— тяжелая болезнь. Корреспонденты журнала сообщили, что у Заворотнюк диагностировали рак головного мозга.

И тут все вспомнили о том, что Анастасия якобы сделала ЭКО — мол, именно это спровоцировало онкологию. Врачи говорили: мол, женщины в возрасте 45 плюс, решившиеся на процедуру искусственного оплодотворения, должны быть готовы к раку. В этом возрасте любая стимуляция организма может привести к тому, что его клетки ответят на вмешательство опухолью.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Все ждали, что Анастасия выйдет на связь и прокомментирует слухи о своей болезни лично, но артистка этого делать не стала — она и до сих пор хранит молчание. Зато активизировались ее друзья и знакомые.

Конечно, концертный директор Заворотнюк Стас Христов поспешил дать опровержение слухам об онкологии у актрисы: «Я вообще не знаю, что они там написали. С Настей все нормально. Я не знаю, откуда они это взяли, Настя здорова». С радаров, по его словам, актриса пропала совсем по другой причине — мол, она сейчас занята подготовкой документов для переезда в США.

Это еще больше повергло поклонников артистки в замешательство. Действительно, если с ней все в порядке, почему бы не заявить об этом лично? Тогда многие предположили, что Заворотнюк пытается, как это сейчас модно говорить, хайпануть и заставить людей говорить о себе.

Сергей Жигунов, впрочем, уверен, что это не имеет ничего общего с правдой. «Я не думаю, что о таких вещах можно шутить. Настя — человек с фантазией, конечно, но не до такой степени. Не верю, что она могла сознательно запустить сплетни в интернет относительно состояния своего здоровья. Она не такая», — отметил актер в беседе с порталом «Телепрограмма».

Анастасия Заворотнюк

Несмотря на то, что еще ни один знакомый Анастасии не подтвердил страшный диагноз актрисы, журналисты находят новые доказательства того, что Завортнюк все же серьезно больна. Не так давно корреспонденты «Комсомольской правды» посетили элитный коттеджный поселок Крекшино, в котором живет артистка, и пообщались с ее соседями и знакомыми. Сведения от них поступали довольно противоречивые. Например, продавец сухофруктов заявил, что видел Анастасию буквально пару дней назад («Чернослив, курагу, изюм у меня взяла») и не заметил никаких признаков болезни. «Это все выдумки, про-во-ка-ция», — сказал он корреспонденту.

Анастасия Заворотнюк

А вот женщина, которая живет по соседству с Заворотнюк, говорит — дела у актрисы совсем плохи: «Да, болеет. Сейчас вроде положили в больницу. А до этого, летом, дома была. Но в поселке ее почти не видели, я думала, в Америку к дочке улетела. Но потом вижу — Валя (мама Анастасии — Прим. Ред.) плачет постоянно. У Насти, говорит, сильно голова болит, спать не может. А потом я и Настю увидела… Честно сказать, даже не узнала. Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек. И волос ее роскошных как будто нет, косыночка на голове».

Это до боли напоминает историю Жанны Фриске, которая скончалась в 2015-м году. Хрупкая и жизнерадостная солистка «Блестящих» узнала о том, что у нее рак головного мозга, вскоре после того, как родила сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева. Началось все с простой головной боли, которая очень быстро стала невыносимой. Жанна и Дмитрий не собирались афишировать болезнь певицы, но за них это сделали папарацци. Они сфотографировали Фриске в инвалидном кресле, и артистку на этих снимках можно узнать с трудом — она очень поправилась и лишилась волос из-за химиотерапии. Знакомый сюжет?..

Жанна Фриске

Более того, поклонники Анастасии провели параллель между Заворотнюк и Фриске и нашли интересную взаимосвязь. Мало того, что обе артистки стали чувствовать себя неважно сразу после родов, так еще и Жанна, оказывается, пробовалась на роль няни Вики в «Мою прекрасную няню». Но продюсеры в итоге выбрали Заворотнюк, потому что она была хоть и малоизвестная, но профессиональная актриса. Такое совпадение тут же окрестили «Проклятие прекрасной няни»…

Впрочем, еще ни один близкий приятель Заворотнюк не заявлял о том, что у актрисы действительно рак. А друг Петра Чернышева и вовсе рассказал «Комсомольской правде», что «на самом деле» происходит с его женой — анониму об этом сообщил сам фигурист. По словам инсайдера, у Анастасии банальная депрессия. Причин для нее несколько. Во-первых, звезда не может прийти в форму после родов — мол, она и правда очень поправилась.

Во-вторых, семья сейчас переживает кризис в отношениях. «Петр недавно узнал про то, что его жена флиртовала с другим мужчиной — одним богатым чеченцем. Это было не сейчас, какое-то время назад, но Пете донесли об этом недавно. И он, видимо, обиделся. Возможно, это какие-то недоброжелатели попытались намеренно вызвать ревность Петра. Из-за этого между супругами произошел разлад. Настя нервничает, переживает, не хочет никого видеть. Так что у нее что-то вроде депрессии, а не рак, как пишут».

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

На «послеродовых фото» Заворотнюк — все из того же Еревана — действительно видно, что артистка прибавила в весе. Но не настолько, чтобы скрываться от публики…

Скоро мы все же узнаем правду о том, что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк. Артистка собирается рассказать о своей жизни в эфире одного из центральных каналов. Пока, правда, неизвестно, на каком именно. Анастасия склоняется к тому, чтобы дать интервью программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым или одному из проектов НТВ. Правда, может и передумать. «Программа ''Эксклюзив'' предложила ей гонорар в 3 млн рублей. Анастасия дала ответ, что подумает. Телевизионщики говорят, что Заворотнюк плохо себя чувствует и поэтому пока не может прийти на съемки. К тому же, муж запретил ей пока работать, сказал отдыхать», — рассказала звездный менеджер Антонина Саврасова.

1 2 3 ... 10 Вокруг состояния здоровья Анастасии Заворотнюк не утихают слухи

Мы надеемся, что с Анастасией на самом деле все в порядке и она просто наслаждается общением с дочкой Милой, которой нет еще и года. Ну и, конечно, нам не терпится увидеть любимую звезду в эфире: мы успели соскучиться по яркой и позитивной Заворотнюк. В конце концов, знаем и любим мы ее именно такой и на другой вариант не согласны.