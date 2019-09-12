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Кейт Миддлтон переживает за школьную жизнь своих детей из-за личного опыта травли

На прошлой неделе принц Уильям и Кейт Миддлтон проводили старшего сына и дочь в школу. Поговаривают, что герцогиня Кембриджская сильно и небезосновательно волнуется за то, как чувствуют себя ее наследники в стенах учебного заведения.
Кейт Миддлтон, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Принц Джордж Александр Луи
Кейт Миддлтон вместе с детьми

5 сентября в Великобритании начался новый учебный год. Теперь принц Уильям и Кейт Миддлтон отводят в школу не только 6-летнего принца Джорджа, но и 4-летнюю принцессу Шарлотту, которая начала обучение в подготовительном классе. 

На фотографиях, где королевская пара провожает детей на уроки, Кейт выглядит особенно счастливой. Судя по всему, она рада наступлению нового этапа в жизни наследников.

Если верить инсайдерам, побеседовавшим с представителями портала Express, Миддлтон одолевают совсем другие чувства. Супругу принца Уильяма волнует, что ее дети могут столкнуться с травлей в школе — согласитесь, абсолютно у каждого из нас есть неприятные воспоминания на этот счет. 

Кейт Миддлтон, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Принц Джордж Александр Луи, Принц Уильям
 

По словам анонима, в детстве будущая герцогиня очень часто становилась объектом насмешек и издевательств одноклассников. 

По натуре Кейт всегда была тихоней и скромницей, поэтому у нее не получалось отвечать на оскорбления. 

«Она боролась с издевательствами не только в школьные годы, но и во время обучения в колледже Мальборо. Там над Кейт подшучивали как раз из-за ее стеснительности», — рассказывает источник. 

Скорее всего, опасения Миддлтон совершенно напрасны — по крайней мере в отношении первоклассницы Шарлотты. Девочка проявила свой бойкий характер еще во время посещения детского сада и вряд ли даст себя кому-нибудь обидеть. А вот принц Джордж все же немного потише младшей сестренки. Впрочем, лично нам все равно кажется, что мало кто рискнет обидеть королевских наследников.

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12 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @kensingtonroyal/Instagram, Getty Images
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Кейт Миддлтон, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Принц Джордж Александр Луи, Принц Уильям

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Что манера говорить за всех словом «абсолютно» ?! У меня в школе не было никакой травли, и у моих друзей тоже. Даже в Лондоне мои знакомые дети такой травли не имели

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