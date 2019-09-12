Кейт Миддлтон переживает за школьную жизнь своих детей из-за личного опыта травли

5 сентября в Великобритании начался новый учебный год. Теперь принц Уильям и Кейт Миддлтон отводят в школу не только 6-летнего принца Джорджа, но и 4-летнюю принцессу Шарлотту, которая начала обучение в подготовительном классе.
Если верить инсайдерам, побеседовавшим с представителями портала Express, Миддлтон одолевают совсем другие чувства. Супругу принца Уильяма волнует, что ее дети могут столкнуться с травлей в школе — согласитесь, абсолютно у каждого из нас есть неприятные воспоминания на этот счет.
По словам анонима, в детстве будущая герцогиня очень часто становилась объектом насмешек и издевательств одноклассников.
«Она боролась с издевательствами не только в школьные годы, но и во время обучения в колледже Мальборо. Там над Кейт подшучивали как раз из-за ее стеснительности», — рассказывает источник.
Скорее всего, опасения Миддлтон совершенно напрасны — по крайней мере в отношении первоклассницы Шарлотты. Девочка проявила свой бойкий характер еще во время посещения детского сада и вряд ли даст себя кому-нибудь обидеть. А вот принц Джордж все же немного потише младшей сестренки. Впрочем, лично нам все равно кажется, что мало кто рискнет обидеть королевских наследников.