Дарья Мороз поделилась снимком своей знаменитой мамы и призналась, что очень скучает по ней

Марина Левтова трагически умерла 19 лет назад. Тогда ее единственной дочери, Дарье Мороз, было всего шестнадцать. Уже повзрослевшая актриса не забывает родительницу и по сей день скучает по ней.
На днях 36-летняя звезда опубликовала архивные детские фото, на которых она позирует вместе с мамой.
Совместные снимки лишь подтверждают это. На первом — Марина Левтова и Юрий Мороз сидят в летних креслах, пока маленькая Даша дурачится между ними, на втором — счастливое семейство играет с собакой, на третьем — Даша — уже подросток — улыбается вместе с родителями. И на четвертом — актриса позирует рядом с папой у портрета мамы. Даша так и подписала фото: «Скучаю».
Фолловеры поддержали актрису и заметили, что она очень похожа на свою знаменитую мать. «Когда красоту и талант родителей ребенок унаследовал на 1000%», — писали подписчики.