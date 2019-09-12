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Дарья Мороз поделилась снимком своей знаменитой мамы и призналась, что очень скучает по ней

Все мы знаем Марину Левтову по фильмам «Подземелье ведьм», «Трижды о любви», «Последний шанс» и другим известным картинам. Однако в первую очередь она всегда оставалась женой и матерью. На днях ее дочь Дарья Мороз опубликовала архивные фото с родительницей. 
Дарья Мороз
Дарья Мороз

Марина Левтова трагически умерла 19 лет назад. Тогда ее единственной дочери, Дарье Мороз, было всего шестнадцать. Уже повзрослевшая актриса не забывает родительницу и по сей день скучает по ней. 

На днях 36-летняя звезда опубликовала архивные детские фото, на которых она позирует вместе с мамой. 

Несмотря на множество ролей, главным для Марины всегда оставались семья и ее дочка.
Марина Левтова, Дарья Мороз, Юрий Мороз
Маленькая Даша Мороз с родителями

Совместные снимки лишь подтверждают это. На первом — Марина Левтова и Юрий Мороз сидят в летних креслах, пока маленькая Даша дурачится между ними, на втором — счастливое семейство играет с собакой, на третьем — Даша — уже подросток — улыбается вместе с родителями. И на четвертом — актриса позирует рядом с папой у портрета мамы. Даша так и подписала фото: «Скучаю». 

Знаменитость не раз признавалась, что о многом не успела поговорить с мамой, а ее уход был настоящей неожиданностью. 

Фолловеры поддержали актрису и заметили, что она очень похожа на свою знаменитую мать. «Когда красоту и талант родителей ребенок унаследовал на 1000%», — писали подписчики. 

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12 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @d_moroz/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
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Дарья Мороз

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  • Она внешне как мужик становится

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