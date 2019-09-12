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«Плачу, пока не усну»: Рианна призналась, что ее уверенность в себе — просто иллюзия

Одна из самых эпатажных звезд мирового шоу-бизнеса в интервью порталу E! News призналась, что на самом деле испытывает большие сложности с самооценкой, часто не хочет выходить из дома и только притворяется такой самоуверенной.
Рианна
Рианна

31-летняя певица рассказала журналистам, что жутко нервничала перед презентацией коллекции Savage X Fenty на нью-йоркской Неделе моды: «Меня буквально чуть не стошнило. Никогда в жизни этого не говорила, потому что не говорю того, что не имею ввиду. Но когда я уходила со сцены, меня чуть не вырвало». 

Удивительно такое слышать от человека, который зажигает на сцене с начала нулевых. Рианна уже 14 лет не устает удивлять нас эпатажностью нарядов, смелыми высказываниями и сексуальными фотографиями (у нее даже был конфликт с Инстаграмом, потому что руководство считало ее снимки слишком горячими для соцсети). И после всего этого певица заявляет, что не уверена в себе!

Рианна
Рианна

Рианна рассказала, что иногда у нее совсем нет настроения выходить из дома: не хочется, чтобы ее кто-либо видел. Несмотря на деструктивное желание, звезда нашла выход из ситуации: «Я притворяюсь. Я имею в виду, я либо притворяюсь, либо плачу, пока не усну». 

Рианна на Savage X Fenty
Рианна на Savage X Fenty

В конце концов Рианна решила притворяться, а не плакать. И этот способ действительно сработал! Когда Рианна поднялась на сцену Savage X Fenty, она выглядела как богиня, которой подвластна вся красота, мода и музыка.

Кажется, что искренние слова певицы не только не разочаровали поклонников, но укрепили любовь к ней. 

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12 сентября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @badgalriri/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Рианна

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