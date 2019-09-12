Одна из самых эпатажных звезд мирового шоу-бизнеса в интервью порталу E! News призналась, что на самом деле испытывает большие сложности с самооценкой, часто не хочет выходить из дома и только притворяется такой самоуверенной.

Рианна

31-летняя певица рассказала журналистам, что жутко нервничала перед презентацией коллекции Savage X Fenty на нью-йоркской Неделе моды: «Меня буквально чуть не стошнило. Никогда в жизни этого не говорила, потому что не говорю того, что не имею ввиду. Но когда я уходила со сцены, меня чуть не вырвало».

Удивительно такое слышать от человека, который зажигает на сцене с начала нулевых. Рианна уже 14 лет не устает удивлять нас эпатажностью нарядов, смелыми высказываниями и сексуальными фотографиями (у нее даже был конфликт с Инстаграмом, потому что руководство считало ее снимки слишком горячими для соцсети). И после всего этого певица заявляет, что не уверена в себе!

Рианна

Рианна рассказала, что иногда у нее совсем нет настроения выходить из дома: не хочется, чтобы ее кто-либо видел. Несмотря на деструктивное желание, звезда нашла выход из ситуации: «Я притворяюсь. Я имею в виду, я либо притворяюсь, либо плачу, пока не усну».

Рианна на Savage X Fenty

В конце концов Рианна решила притворяться, а не плакать. И этот способ действительно сработал! Когда Рианна поднялась на сцену Savage X Fenty, она выглядела как богиня, которой подвластна вся красота, мода и музыка.

1 2 3 4 5 6 Чужая душа — потемки, в очередной раз убедились в этом на примере Рианны

Кажется, что искренние слова певицы не только не разочаровали поклонников, но укрепили любовь к ней.