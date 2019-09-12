СМИ: у Хайден Панеттьери близкая дружба с пастором, который является братом ее буйного экс-бойфренда

Бывшая жена Владимира Кличко Хайден Панеттьери не перестает удивлять — в Сети появились фотографии, на которых она запечатлена с Заком Хикерсоном. Этот молодой мужчина является братом того, кто дважды избивал голливудскую звезду.

Хайден Панеттьери

На днях папарацци поймали 30-летнюю Хайден Панеттьери, когда она прогуливалась по Нью-Йорку, держа за руку Зака Хикерсона. Знакомая фамилия? Все верно, этот мужчина является братом бывшего возлюбленного актрисы, который не раз поднимал на нее руку.

Зак Хикерсон и Хайден Панеттьери

Инсайдер рассказал US Weekly, что Зак «связался с Хайден, которая уже была в городе. Они просто бездельничали. В какой-то момент она прыгала вверх и вниз, корча смешные рожицы, а он напрягал мышцы и смеялся. Они выглядели счастливыми».

Хайден Панеттьери с братьями Хикерсонами

Возможно, Хайден и Зак действительно держались за руки платонически, но мы не можем не обратить внимание на то, как они похожи на когда-то влюбленных Брайана и Хайден. Кстати, говорят, что Зак — пастор, а его церковь находится в небольшом городе Гринвилл.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери

К обсуждению возможного романа подключилась семья Хикерсона: они утверждают, что Хайден и Зак просто друзья.

Зак приехал устраиваться на работу, а звездная подруга помогает ему освоиться в незнакомом городе (хотя сама недавно переехала из Лос-Анджелеса).

1 2 3 4 5 6 7 Владимир Кличко и Хайден Панеттьери были женаты 7 лет

Если Хайден Панеттьери и Зак Хикерсон все-таки влюблены, то мы надеемся, что Зак похож на брата разве что внешне.