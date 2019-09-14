Анастасия Решетова резко ответила на слухи вокруг того, что Тимати не является отцом ее ребенка

В Сети появились довольно странные слухи об Анастасии Решетовой и Тимати. Сообщается, что рэпер не является отцом ребенка модели.

Анастасия Решетова



Совсем скоро Анастасия Решетова впервые станет мамой. По словам невесты Тимати, это должно произойти в конце сентября. Интернет-пользователи с нетерпением ждут появления первенца модели. Однако есть недоброжелатели, которые строят вокруг этого события различные домыслы.

На днях ряд телеграм-каналов сообщили, что Решетова беременна вовсе не от Тимати.

Модель якобы встречается с мужчиной намного старшее себя. А рэпер, представьте себе, — всего лишь прикрытие, потому что настоящий избранник девушки женат.

Анастасия ответила на слухи об отце своего будущего ребенка

Анастасия не стала молчать. «У меня к вам вопрос: вы под чем находитесь, когда это про нас сочиняете? А новости про то, что у меня живот накладной, уже были, или я пропустила что-то?» — ответила невеста Тимати (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).



1 2 3 ... 9 В начале лета Анастасия Решетова и Тимати объявили о том, что станут родителями

В заключение Решетова не менее эмоционально попросила оставить в покое ее родных. «Не лезьте в чужую семью», — обратилась Анастасия к пользователям Сети.