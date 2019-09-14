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Анастасия Решетова резко ответила на слухи вокруг того, что Тимати не является отцом ее ребенка

В Сети появились довольно странные слухи об Анастасии Решетовой и Тимати. Сообщается, что рэпер не является отцом ребенка модели.
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова

Совсем скоро Анастасия Решетова впервые станет мамой. По словам невесты Тимати, это должно произойти в конце сентября. Интернет-пользователи с нетерпением ждут появления первенца модели. Однако есть недоброжелатели, которые строят вокруг этого события различные домыслы. 

На днях ряд телеграм-каналов сообщили, что Решетова беременна вовсе не от Тимати.

Модель якобы встречается с мужчиной намного старшее себя. А рэпер, представьте себе, — всего лишь прикрытие, потому что настоящий избранник девушки женат. 

Анастасия Решетова
Анастасия ответила на слухи об отце своего будущего ребенка

Анастасия не стала молчать. «У меня к вам вопрос: вы под чем находитесь, когда это про нас сочиняете? А новости про то, что у меня живот накладной, уже были, или я пропустила что-то?» — ответила невеста Тимати (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

  • Анастасия Решетова, Тимати
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    В начале лета Анастасия Решетова и Тимати объявили о том, что станут родителями
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В заключение Решетова не менее эмоционально попросила оставить в покое ее родных. «Не лезьте в чужую семью», — обратилась Анастасия к пользователям Сети.

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14 сентября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Тимати, Анастасия Решетова

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Не поймешь их там, кто с кем и зачем, с другой стороны - Тимати то это зачем, если правда про прикрытие? за деньги?

  • Дыма без огня не бывает - откуда то взялись эти слухи, хотя конечно бред

  • Вокруг этого Тимати сплошная фальшь. Не сомневаюсь, что и это тоже.

  • А она всё ещё невеста?))))

  • Тимати не интересуется девушками, Настя -прикрытие. Но ребенок все же его, нужен наследник.

  • То что они друг другу изменяют и имеют разных партнеров и никакой любви у них нет это всем известный факт.

  • Если будет черненький, низкорослый с большим ртом, то точно тимативский

  • Интересно, о какой семье она говорит. Он не женат, свободный мужчина, просто одна из его девушек ждет ребенка. Бедная Настя, ей действительно мерещится, что она в семье.

  • Нет там никакой семьи. С одной посожительствовал, теперь с этой.

  • Интересно, о какой семье она говорит. Тимати не женат, насколько я знаю. Просто, одна из его девушек беременна, и не в первый раз уже такое.

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