Лена Ленина о скандале вокруг Анны Седоковой: «Отличная новость для россиянок с лишним весом и около 40: мы можем быть счастливыми с молодыми и богатыми красавцами»

Наш экстравагантный автор снова рвется в бой. Лена Ленина успевает все: и успешный бизнес строить, и писать яркие колонки для Woman.ru. На этот раз знаменитая блондинка высказалась на тему недавних обвинений в адрес Анны Седоковой.

Супруга 27-летнего латвийского баскетболиста заявила, что 36-летняя соблазнительница Анна Седокова увела женатого отца годовалого сына из семьи. Задумайтесь, как много прекрасных новостей в этой одной.



Во-первых, это отличная новость для всех россиянок, чей возраст по неумолимым законам арифметики округляется до 40. Мы еще можем быть счастливыми с вдвое более молодыми, мускулистыми и богатыми красавцами. Ура!



Во-вторых, это хорошая новость для всех наших красавиц с лишним весом. А значит, вообще для нас всех. Ведь законы арифметики округляют всех округлых дам до одного круглого числа: 100 процентов переживающих по поводу лишних килограммов в стране.

И в этой истории Анечка со своими роскошными объемами дает надежду всем нам на то, что мы зря страдаем от излишков нашей большой красоты, а спортивные молодцы могут любить нас даже пышными.

В-третьих, это вдохновляющая новость для всех женщин, влюбленных в женатых мужчин. Можно, оказывается, уводить, и никто вас за это не накажет. Ну разве что чуток покричат. Но почти все кричащие сами когда-нибудь убегали от женатых огородами. Я вот, может, и сама бы перед таким красавцем, как Янис, не устояла. А вы? А положа руку на яйца? А на его? Так-то. Тем более, что, по тем же законам чисел и личной Аниной неумолимой статистике к ее трем деткам от трех разных любимых мужчин может прибавиться еще один ребеночек, и тогда все злые язычки примолкнут — негоже бросать камни в Мадонну с четвертым младенцем.

Оскорбленная жена, с удивлением узнавшая о своей отставке в соцсетях, тоже упрекает Анечку цифрами: «Разве эта распутница с тремя детьми от трех разных мужчин стоит того? Известно ли тебе, что на данный момент ты не единственный ее мужчина?» Обманутая супруга возмущается, что ей перекрыли денежный кислород и выгоняют из супружеской квартиры. Ее свои цифры заботят. Интересно, о чем думают женщины, когда выходят замуж за спортсменов, редко отличающихся строгостью нравов? А о чем они думают, когда уже как год, по ее же заявлению, закрывают глаза на измены? Страшно не хочется работать? Но разве не очевидно, что когда-нибудь он всерьез влюбится или ему попадется чемпион по возбуждению мужчин с имиджевой приставкой «ВИА Гра»?



Хотя, конечно, когда девять лет уже вместе и сынок годовалый на руках, было бы здорово, если бы мужчина, как взрослый и ответственный отец семейства, все-таки обеспечил бывшую и ребенка. Снял бы квартиру, если не хочет покупать и выгоняет из своей, и обеспечил бы самым необходимым. Ведь немало зарабатывает и может себе позволить. А уже потом бы честно развлекался. Но если он не так благороден или имеет причины обижаться, о которых мы не знаем, и не хочет помогать, тогда жена могла бы проявить благородство сама. И уйти с достоинством. И справиться с необходимыми ей цифрами самостоятельно. В нашей стране многие женщины сами воспитывают и не одного ребенка.

Хотя жены могли бы просчитывать заранее. Разве эта измена первый и уникальный случай в практике молодых и богатых спортсменов? Или каждая жена убеждена, что все гуляют, кроме ее мужа? Всем изменяют, а ей — никогда? И никак нельзя представить: а что, если вдруг? И подстелить соломки. Или хотя бы накопить цифр на сокрытом счету. Или пойти работать. Хотя это я уже загнула. Как можно пойти работать, если за десять лет привыкла тратить чужие миллионы.

Эта история — тот редкий случай, когда осудить можно каждого участника скандала.

Причем большинство дам поддерживают брошенную жену, а я вот ее осуждаю. За инфантилизм, «слепоту», паразитирование, нежелание работать и самостоятельно зарабатывать. За то, что позволяет себя выгонять, а не уходит с высоко поднятой головой. За то, что терпела измены. За выбор богатого партнера из известной категории неханжей, да простят меня Павел Погребняк и Роман Павлюченко, как редкие спортсмены-семьянины, которые не изменяют своим женам. Или делают это незаметно. Осуждаю ее также за то, что недогадлива. А ведь могла бы, как Оля Бузова: воспользовавшись жалостью всех жен страны, поплакать, на измене сделать карьеру с именем и… запеть. За большие цифры. И не надо изобретать велосипед. Он уже обкатан Олей на всех танцевальных площадках страны.

Увести женатого из семьи. Можно или это очень плохо? Кто виноват: коварная блудница, вынесшая мозг жена или гулящий муж? Конечно, уводить из семьи нельзя. Но что делать, если люди живут вместе, а любовь давно пропала? Живут по инерции или из-за детей. Или из-за больших нулей. Не любят, даже ненавидят тихо, но живут. Может, тогда хорошо, что какая-нибудь «распутница» с вечно открытым ртом от восхищения и для удобства утех разобьет этот клубок лжи, ненависти, взаимных упреков и шкурной заинтересованности? Или жена должна быть мудрее? Перестать критиковать публично и оскорблять кормильца. Не нарушать его личные границы и не позволять внедряться в свои. Начать зарабатывать себе свои миллионы и авторитет на работе. Стать уважаемой и самостоятельной личностью. Почитать мудрых психологов и сохранить детям отца, а мужчине — семью. В общем, не надо клеймить развратниц, обратите внимание на себя, ведь от хороших и мудрых жен не уходят.

1 2 3 ... 8 В СМИ уже несколько дней сыплются обвинения в адрес Анны Седоковой: по слухам, она увела баскетболиста Яниса Тимма из семьи

Но если вам все же хочется вывалять в смоле и перьях или выплеснуть желчь на Анечку, то не выливайте все, чтобы и другим соблазнительницам, что уводили мужчин из семьи, досталось чуток. Кристина Асмус, Дана Борисова, Елизавета Боярская, Наташа Королева, Дарья Жукова, Татьяна Навка, Альбина Джанабаева и Паулина Андреева. Все красивые и смелые, как пела Анна Герман. Да что там наши, импортные туда же: Анджелина Джоли, Мелани Гриффит, Джулия Робертс и многие другие. Так может прыгнем в эту смолу сами и поплещемся в свое удовольствие?