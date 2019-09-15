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Лена Ленина о скандале вокруг Анны Седоковой: «Отличная новость для россиянок с лишним весом и около 40: мы можем быть счастливыми с молодыми и богатыми красавцами»

Наш экстравагантный автор снова рвется в бой. Лена Ленина успевает все: и успешный бизнес строить, и писать яркие колонки для Woman.ru. На этот раз знаменитая блондинка высказалась на тему недавних обвинений в адрес Анны Седоковой.

Супруга 27-летнего латвийского баскетболиста заявила, что 36-летняя соблазнительница Анна Седокова увела женатого отца годовалого сына из семьи. Задумайтесь, как много прекрасных новостей в этой одной.

Во-первых, это отличная новость для всех россиянок, чей возраст по неумолимым законам арифметики округляется до 40. Мы еще можем быть счастливыми с вдвое более молодыми, мускулистыми и богатыми красавцами. Ура!

Во-вторых, это хорошая новость для всех наших красавиц с лишним весом. А значит, вообще для нас всех. Ведь законы арифметики округляют всех округлых дам до одного круглого числа: 100 процентов переживающих по поводу лишних килограммов в стране.

И в этой истории Анечка со своими роскошными объемами дает надежду всем нам на то, что мы зря страдаем от излишков нашей большой красоты, а спортивные молодцы могут любить нас даже пышными.

В-третьих, это вдохновляющая новость для всех женщин, влюбленных в женатых мужчин. Можно, оказывается, уводить, и никто вас за это не накажет. Ну разве что чуток покричат. Но почти все кричащие сами когда-нибудь убегали от женатых огородами. Я вот, может, и сама бы перед таким красавцем, как Янис, не устояла. А вы? А положа руку на яйца? А на его? Так-то. Тем более, что, по тем же законам чисел и личной Аниной неумолимой статистике к ее трем деткам от трех разных любимых мужчин может прибавиться еще один ребеночек, и тогда все злые язычки примолкнут — негоже бросать камни в Мадонну с четвертым младенцем.

Оскорбленная жена, с удивлением узнавшая о своей отставке в соцсетях, тоже упрекает Анечку цифрами: «Разве эта распутница с тремя детьми от трех разных мужчин стоит того? Известно ли тебе, что на данный момент ты не единственный ее мужчина?» Обманутая супруга возмущается, что ей перекрыли денежный кислород и выгоняют из супружеской квартиры. Ее свои цифры заботят. Интересно, о чем думают женщины, когда выходят замуж за спортсменов, редко отличающихся строгостью нравов? А о чем они думают, когда уже как год, по ее же заявлению, закрывают глаза на измены? Страшно не хочется работать? Но разве не очевидно, что когда-нибудь он всерьез влюбится или ему попадется чемпион по возбуждению мужчин с имиджевой приставкой «ВИА Гра»?

Хотя, конечно, когда девять лет уже вместе и сынок годовалый на руках, было бы здорово, если бы мужчина, как взрослый и ответственный отец семейства, все-таки обеспечил бывшую и ребенка. Снял бы квартиру, если не хочет покупать и выгоняет из своей, и обеспечил бы самым необходимым. Ведь немало зарабатывает и может себе позволить. А уже потом бы честно развлекался. Но если он не так благороден или имеет причины обижаться, о которых мы не знаем, и не хочет помогать, тогда жена могла бы проявить благородство сама. И уйти с достоинством. И справиться с необходимыми ей цифрами самостоятельно. В нашей стране многие женщины сами воспитывают и не одного ребенка.

Хотя жены могли бы просчитывать заранее. Разве эта измена первый и уникальный случай в практике молодых и богатых спортсменов? Или каждая жена убеждена, что все гуляют, кроме ее мужа? Всем изменяют, а ей — никогда? И никак нельзя представить: а что, если вдруг? И подстелить соломки. Или хотя бы накопить цифр на сокрытом счету. Или пойти работать. Хотя это я уже загнула. Как можно пойти работать, если за десять лет привыкла тратить чужие миллионы.

Эта история — тот редкий случай, когда осудить можно каждого участника скандала.

Причем большинство дам поддерживают брошенную жену, а я вот ее осуждаю. За инфантилизм, «слепоту», паразитирование, нежелание работать и самостоятельно зарабатывать. За то, что позволяет себя выгонять, а не уходит с высоко поднятой головой. За то, что терпела измены. За выбор богатого партнера из известной категории неханжей, да простят меня Павел Погребняк и Роман Павлюченко, как редкие спортсмены-семьянины, которые не изменяют своим женам. Или делают это незаметно. Осуждаю ее также за то, что недогадлива. А ведь могла бы, как Оля Бузова: воспользовавшись жалостью всех жен страны, поплакать, на измене сделать карьеру с именем и… запеть. За большие цифры. И не надо изобретать велосипед. Он уже обкатан Олей на всех танцевальных площадках страны.

Увести женатого из семьи. Можно или это очень плохо? Кто виноват: коварная блудница, вынесшая мозг жена или гулящий муж? Конечно, уводить из семьи нельзя. Но что делать, если люди живут вместе, а любовь давно пропала? Живут по инерции или из-за детей. Или из-за больших нулей. Не любят, даже ненавидят тихо, но живут. Может, тогда хорошо, что какая-нибудь «распутница» с вечно открытым ртом от восхищения и для удобства утех разобьет этот клубок лжи, ненависти, взаимных упреков и шкурной заинтересованности? Или жена должна быть мудрее? Перестать критиковать публично и оскорблять кормильца. Не нарушать его личные границы и не позволять внедряться в свои. Начать зарабатывать себе свои миллионы и авторитет на работе. Стать уважаемой и самостоятельной личностью. Почитать мудрых психологов и сохранить детям отца, а мужчине — семью. В общем, не надо клеймить развратниц, обратите внимание на себя, ведь от хороших и мудрых жен не уходят.

  • Анна Седокова
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    В СМИ уже несколько дней сыплются обвинения в адрес Анны Седоковой: по слухам, она увела баскетболиста Яниса Тимма из семьи
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Но если вам все же хочется вывалять в смоле и перьях или выплеснуть желчь на Анечку, то не выливайте все, чтобы и другим соблазнительницам, что уводили мужчин из семьи, досталось чуток. Кристина Асмус, Дана Борисова, Елизавета Боярская, Наташа Королева, Дарья Жукова, Татьяна Навка, Альбина Джанабаева и Паулина Андреева. Все красивые и смелые, как пела Анна Герман. Да что там наши, импортные туда же: Анджелина Джоли, Мелани Гриффит, Джулия Робертс и многие другие. Так может прыгнем в эту смолу сами и поплещемся в свое удовольствие? 

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15 сентября 2019
Текст Лена Ленина
Фото @lenaleninaofficial, @annasedokova, @janis.timma/Instagram
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Лена Ленина

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13 комментариев Добавить комментарий
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  • Лена Ленина, занимайтесь Вашим маникюрным салоном. Написание статей - это не для Вас.

  • Более чудовищного бреда не читала никогда

  • Кстати. К вопросу осуждения жены. Ленина видимо не очень знакома с реалиями жизни в России. У женщины на руках младенец. Муж взял обязательства на себя, когда подпись в загсе ставил, когда ребенка заделал. Женщина родила, находилась на обеспечении мужа, узнала про измены. А что делать? Куда идти с высоко поднятой головой, если идти некуда, а человек, который брал на себя обязательства чхать на все хотел. На работу у нас не очень любят брать женщин с 3-4 летними детьми, а уж с только что родившимся (на момент когда она узнала про измены) или годовалым ребенком - тем более.

  • Содержимое хаоса на голове Лениной перекочевало внутрь ее головы.

  • Что за винегрет я сейчас прочитала?? Как недалекость и доверчивость жен оправдывает скачущих по койкам женатых мужиков Анечек, Вик и Кристин?

  • Значит у жены в глазах цифры, а у Седоковой, уже в который раз, одна сплошная любовь! Даже если бы этот мужчинка не был бы спортсменом, стоял и апельсины продавал на базаре она бы голову от любви потеряла. Ну конечно все так! Мы все верим в Анюткину любовь!

  • Согласна с ней, только надо понимать, где у дамы лишний вес, если как у Ани, то он и не лишний, а то, что надо, а если с таким же весом у дамы плоская попа, но висит брюхо, то это другое дело совсем.

  • Ленина не сталкивалась видимо с таким когда мужчина как скот все забирает и копейкой не помогает при разводе. Вот и хорошо что не сталкивалась, не дай Бог столкнуться. Как машину забирал Тарасов у Бузовой тоже ужасно и некрасиво. Как ни с чем оставляет. Допустим забирает бизнес который жена вела. А так она права, что у женщины должны быть личные заслуги и заработок свой, чтобы такого не произошло. Но она видимо не знает в какой мы стране живём, что как раз когда женщина уходит в декрет мужья и уходят оставляя жену в самое трудное время и положение ни с чем. А ей надо в это время жизнь с нуля начинать квартиру искать, переезжать. Без помощи ей вообще не обойтись с ребёнком на руках, хотя бы помощи родственников. Это она в деньках купается, статейки пишет.

  • 5. Перед кем их надо оправдывать?

  • Гость

    5. Перед кем их надо оправдывать?

    А перед кем Ленина так пытается Анечку оправдать, что целый оправдательный опус накатала? Лично для меня: перед собой во первых, перед своей совестью. Как можно жить спокойно и понимать, что есть человек, который лично тебе ничего плохого никогда не сделал, никак тебя не обидел, но которому ты сделала очень больно и плохо? Не просто обругала ни за что ни про что, а жизнь перевернула, а иногда и сломала? Не? Не груз для души? И совести?

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