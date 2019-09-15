СМИ: Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Поклонники Анастасии Заворотнюк следят за новостями и ждут хоть какой-нибудь официальной информации касательно ее состояния. Однако пока новости поступают только от журналистов. Сообщается, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга, она находится в одной из московских клиник. Туда ее перевели из больницы в Польше, где она проходила лечение в течение нескольких недель.
15 сентября в том же источнике появилась информация о том, что актриса больше не может самостоятельно дышать. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Также, по данным Пятого канала, к Анастасии в больницу в экстренном порядке приехали ее родные. Мать Валентина Заворотнюк и муж Петр Чернышев выглядели очень взволнованными и обеспокоенными.