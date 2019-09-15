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СМИ: Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

По сообщениям СМИ, Анастасия Заворотнюк находится в медикаментозной коме. Вечером 14 сентября к ней в больницу приехали ее мама Валентина Заворотнюк и муж Петр Чернышев. 
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

Поклонники Анастасии Заворотнюк следят за новостями и ждут хоть какой-нибудь официальной информации касательно ее состояния. Однако пока новости поступают только от журналистов. Сообщается, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга, она находится в одной из московских клиник. Туда ее перевели из больницы в Польше, где она проходила лечение в течение нескольких недель.

С каждым днем Заворотнюк становится только хуже. 14 сентября телеграм-канал Mash сообщил, что Анастасию частично парализовало. Также врачи приняли решение прекратить интенсивное лечение. 

15 сентября в том же источнике появилась информация о том, что актриса больше не может самостоятельно дышать. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

  • Анастасия Заворотнюк
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    По данным СМИ, состояние здоровья Анастасии Заворотнюк только ухудшается
    Смотреть галерею

Также, по данным Пятого канала, к Анастасии в больницу в экстренном порядке приехали ее родные. Мать Валентина Заворотнюк и муж Петр Чернышев выглядели очень взволнованными и обеспокоенными.

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15 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @a_zavorotnyuk/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Анастасия Заворотнюк

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