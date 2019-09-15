Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо 6-летнего сына Платона

На днях на Первом канале вышел новый выпуск «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным. Темой программы стали секреты воспитания звездных родителей. Гостями передачи стали Юлия Барановская, Дмитрий Маликов, Тутта Ларсен и другие знаменитости. В числе приглашенных был и Дмитрий Шепелев.
Известный телеведущий в своем Инстаграме все чаще делится историями о наследнике. Вот и в эфире он рассказал, каких принципов придерживается в воспитании сына от Жанны Фриске.
В отличие от других приглашенных, Дмитрий пришел на программу без ребенка. Однако он представил несколько фото, на которых можно разглядеть лицо Платона.
Как говорил Дмитрий, он хочет обеспечить сыну обычное детство, поэтому оберегает Платона от чрезмерного внимания. Как думаете, на кого больше похож наследник знаменитостей?