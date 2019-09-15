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Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо 6-летнего сына Платона

Дмитрий Шепелев оберегает своего сына Платона от постороннего внимания и хочет обеспечить ему спокойное детство. Именно поэтому звездный отец не публикует совместные фото. Однако в программе «Сегодня вечером» телеведущий показал несколько семейных снимков. 
Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев

На днях на Первом канале вышел новый выпуск «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным. Темой программы стали секреты воспитания звездных родителей. Гостями передачи стали Юлия Барановская, Дмитрий Маликов, Тутта Ларсен и другие знаменитости. В числе приглашенных был и Дмитрий Шепелев. 

Известный телеведущий в своем Инстаграме все чаще делится историями о наследнике. Вот и в эфире он рассказал, каких принципов придерживается в воспитании сына от Жанны Фриске.

Например, Шепелев позволяет 6-летнему Платону самостоятельно подбирать образ на каждый день. 

В отличие от других приглашенных, Дмитрий пришел на программу без ребенка. Однако он представил несколько фото, на которых можно разглядеть лицо Платона. 

Как говорил Дмитрий, он хочет обеспечить сыну обычное детство, поэтому оберегает Платона от чрезмерного внимания. Как думаете, на кого больше похож наследник знаменитостей?

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15 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @dmitryshepelev/Instagram, Первый канал
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Дмитрий Шепелев

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • На маму похож.

  • на Жанну похож конечно), а вот его папа в детстве совсем непохож на себя взрослого!)

  • Ну и в чем новость? Все эти фото, которые «показал» Шепелев, уже несколько лет гуляют по сети. Нашли сенсацию

  • Совпадение , Фриске заболела после родов, Заворотнюк тоже. Возраст примерно один, и мужья у обеих по гороскопу водолеи

  • Гость

    Совпадение , Фриске заболела после родов, Заворотнюк тоже. Возраст примерно один, и мужья у обеих по гороскопу водолеи

    а Толкунова, а Золотухин, Хворостовский у них был тоже рак мозга, но они не были беременны. А что касается фото в передаче были показаны старые фото которые уже 100 раз все видели. Новые он сказал, что показывать не будет, хочет, что бы сын жил спокойно.

  • Причём тут золотухин ? Я конкретно сравниваю случаи Фриске и Заворотнюк , много совпадений !

  • Похож на сына Эвелины Блёданс чем то.

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