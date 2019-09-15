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Представитель Анастасии Заворотнюк признался, что не может комментировать ее состояние

Новости в СМИ о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк появляются каждые несколько часов. В поисках официальной информации журналисты обрывают телефоны всех представителей актрисы. 
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

По последним данным, Анастасия Заворотнюк находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи прекратили интенсивное лечение, актрису перевели на искусственную вентиляцию легких. Вечером 14 сентября к ней в больницу приехали обеспокоенные муж и мама. 

Чтобы хоть как-то прояснить ситуацию и понять, что происходит с актрисой, журналисты РБК связались с представителем звезды Стасом Христовым. К сожалению, мужчина не стал отвечать на вопросы репортеров. Более того, он сообщил о запрете на распространение информации об актрисе.

«Мне запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии», — сказал Христов в беседе с изданием.

Сейчас Заворотнюк находится в коме. Продюсер Андрей Разин на днях сообщил, что актриса может прожить лишь несколько дней. 

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15 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @a_zavorotnyuk/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Анастасия Заворотнюк

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Это конец. Терпения близким.

  • жаль,если это правда. но ещё страшнее, что сейчас начнутся эти мерзкие ток-шоу, где будут сравнивать её с Фриске или говорить о"страшном проклятие сериала Моя... няня, ушла Полищук, Назарова, Настя..." Сил родным и близким.

  • Понимаю людей. Не хотят выносить все это на публику. И понимаю Христова. Если ему запретили говорить что-то, человек просто не может нарушить обещание, которое он дал и семье , и самой Насте. СМИ нагло на него давят, но он, в отличие от медсестер, которые растрезвонили о ее состоянии, просто не желает нарушать данного слова. Уважает людей, которые оказались в горе.

  • Жесть, у семьи такое горе, а ещё журналисты телефоны обрывают((

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