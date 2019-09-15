Представитель Анастасии Заворотнюк признался, что не может комментировать ее состояние

Новости в СМИ о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк появляются каждые несколько часов. В поисках официальной информации журналисты обрывают телефоны всех представителей актрисы.

Анастасия Заворотнюк



По последним данным, Анастасия Заворотнюк находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи прекратили интенсивное лечение, актрису перевели на искусственную вентиляцию легких. Вечером 14 сентября к ней в больницу приехали обеспокоенные муж и мама.



Чтобы хоть как-то прояснить ситуацию и понять, что происходит с актрисой, журналисты РБК связались с представителем звезды Стасом Христовым. К сожалению, мужчина не стал отвечать на вопросы репортеров. Более того, он сообщил о запрете на распространение информации об актрисе.

«Мне запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии», — сказал Христов в беседе с изданием.

1 2 3 ... 9 По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно дышать

Сейчас Заворотнюк находится в коме. Продюсер Андрей Разин на днях сообщил, что актриса может прожить лишь несколько дней.

