Дочь Кейт Миддлтон рассказывает друзьям, что ее мама беременна

Учителя не поверили своим ушам: 4-летняя принцесса Шарлотта разболтала своим школьным подружкам тайну государственной важности. Маленькая наследница уверяет, что мама ждет четвертого ребенка.

Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон

Все следили за тем, как принцесса Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, гадали, как ее будут называть одноклассники и даже нашли причину, почему Кейт Миддлтон так переживает за школьную жизнь своих детей. В конце концов, самую интересную новость о королевской семье за последнее время мы узнали от Шарлотты. Принцесса уверяет, что «у мамы будет еще одна девочка».

Принцесса Шарлотта

Шарлотта известна поклонникам королевской семьи своим дерзким нравом — она даже получила школьное прозвище «принцесса-воин». Как сообщает источник при дворе, Шарлотта давно мечтает о сестренке и не может дождаться, когда это наконец произойдет. В таком случае неудивительно, что 4-летняя девочка, узнав радостную новость, тут же захотела поделиться ею со своими подругами.

Кейт Миддлтон с детьми

«Это была та самая бомба, которую она сбросила в первую же неделю учебы. Шарлотта говорила громко и выглядела полностью уверенной в том, что ее мама беременна», — сообщил инсайдер. Кейт Миддлтон немного осветлила и укоротила волосы, поэтому поклонники уверились в ее интересном положении, потому что раньше герцогиня перед беременностью всегда меняла прическу.

Кейт Миддлтон

Младшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи уже больше года. Фанаты королевской семьи считают, что малыш уже достаточно подрос, а значит, пришло время для рождения четвертого ребенка. Думаем, не интернет-пользователям решать, когда время пришло, а когда нет, но если заявление принцессы Шарлотты окажется правдой, то мы будем несказанно рады за герцогиню Кембриджскую.

1 2 3 4 5 6 В этом году 4-летняя принцесса Шарлотта пошла в школу

Ранее мы заметили, что Кейт Миддлтон появилась в платье, в котором кажется не такой худой, как обычно. Может, дело действительно было совсем не в платье?..