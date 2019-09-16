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На борту частного самолета Светлана Лобода демонстрирует бесконечные ноги в ультрамодных кроссовках

16 сентября певица поделилась с подписчиками фотографиями из частного самолета. На Светлане Лободе — короткие шорты, которые позволили поклонникам насладиться ее идеальными ногами.
Светлана Лобода
Светлана Лобода

36-летняя Светлана Лобода обладает прекрасной фигурой и часто публикует в Инстаграме снимки в откровенных нарядах. В этот раз певица предложила поклонникам начать понедельник с ее фотографии в частном самолете.

Светлана Лобода
Светлана Лобода

Аутфит певицы состоит из легкой блузы с узором пейсли, мини-шорт и кроссовок Comme des Garcons x Nike за 27 000 руб. Да-да, мы подсчитали. Приняв удобную позу, Светлана вытянула ноги, которые на фото кажутся ну просто бесконечными.

Светлана Лобода
Светлана Лобода

Светлана Лобода поинтересовалась у фолловеров, как бы они подписали этот кадр. После схлынувшей волны восторженных комментариев, поклонники пришли в себя и начали предлагать варианты. 

Светлана со своей дочерью Евангелиной Царь
Светлана со своей дочерью Евангелиной Царь

Среди подписей, которые фолловеры присылали в комментарии, встречались весьма неплохие: «Прикупила я к кроссовкам офигенный самолет. И лечу к другим обновкам, скоро нужен звездолет», «Лети вперед, Лободалет!», «Красивая маршрутка!».

Светлана Лобода предпочитает передвигаться не коммерческими рейсами, а на частных самолетах. Примечательно, что певице полюбился именно этот небольшой лайнер, на борту которого она оказывается не в первый раз.

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16 сентября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @lobodaofficial/Instagram, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Светлана Лобода

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Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
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