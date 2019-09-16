На борту частного самолета Светлана Лобода демонстрирует бесконечные ноги в ультрамодных кроссовках

16 сентября певица поделилась с подписчиками фотографиями из частного самолета. На Светлане Лободе — короткие шорты, которые позволили поклонникам насладиться ее идеальными ногами.

Светлана Лобода

36-летняя Светлана Лобода обладает прекрасной фигурой и часто публикует в Инстаграме снимки в откровенных нарядах. В этот раз певица предложила поклонникам начать понедельник с ее фотографии в частном самолете.

Светлана Лобода

Аутфит певицы состоит из легкой блузы с узором пейсли, мини-шорт и кроссовок Comme des Garcons x Nike за 27 000 руб. Да-да, мы подсчитали. Приняв удобную позу, Светлана вытянула ноги, которые на фото кажутся ну просто бесконечными.

Светлана Лобода

Светлана Лобода поинтересовалась у фолловеров, как бы они подписали этот кадр. После схлынувшей волны восторженных комментариев, поклонники пришли в себя и начали предлагать варианты.

Светлана со своей дочерью Евангелиной Царь

Среди подписей, которые фолловеры присылали в комментарии, встречались весьма неплохие: «Прикупила я к кроссовкам офигенный самолет. И лечу к другим обновкам, скоро нужен звездолет», «Лети вперед, Лободалет!», «Красивая маршрутка!».

1 2 3 ... 8 Светлана Лобода порадовала поклонников новым снимком в Инстаграме

Светлана Лобода предпочитает передвигаться не коммерческими рейсами, а на частных самолетах. Примечательно, что певице полюбился именно этот небольшой лайнер, на борту которого она оказывается не в первый раз.