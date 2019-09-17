Викторию Бекхэм критикуют за навязывание дочери нездоровых представлений о красоте

Виктория Бекхэм регулярно приобщает свою семью к миру моды. Муж и дети поддерживают дизайнера во время каждого ее модного показа, по традиции наблюдая за шоу с первого ряда.
Судя по свежим снимкам, которые Бекхэм выложила в своем микроблоге, девочка была просто счастлива наблюдать за подготовкой к модному показу и общаться со знаменитыми красавицами.
Впрочем, интернет-пользователи нашли повод покритиковать супругу футболиста. По их мнению, звезде не стоило показывать наследнице таких худых моделей.
«Модельная среда — не самое подходящее место для такой маленькой девочки», «Виктории давно пора приглашать на подиум женщин с нормальным телосложением, а она теперь и дочь приобщает к этому миру», «Ну все, теперь Харпер тоже решит постоянно худеть», — сетуют многочисленные фолловеры дизайнера.
Однако некоторые подписчики встали на защиту Виктории Бекхэм. «Зачем придумывать несуществующие проблемы? Вы только посмотрите, как светится Харпер. Ей очень нравится наблюдать за работой мамы», — прокомментировала одна из поклонниц звезды.