Викторию Бекхэм критикуют за навязывание дочери нездоровых представлений о красоте

Маленькая Харпер Бекхэм — частая гостья на модных показах. Последнее появление девочки на светском мероприятии вызвало много вопросов у пользователей Сети, которые они адресовали ее знаменитой маме.

Семейство Бекхэм и Анна Винтур на модном показе

Виктория Бекхэм регулярно приобщает свою семью к миру моды. Муж и дети поддерживают дизайнера во время каждого ее модного показа, по традиции наблюдая за шоу с первого ряда.

А недавно Виктория взяла 8-летнюю дочь Харпер Севен за кулисы фэшн-события и познакомила с моделями бренда.

Судя по свежим снимкам, которые Бекхэм выложила в своем микроблоге, девочка была просто счастлива наблюдать за подготовкой к модному показу и общаться со знаменитыми красавицами.

Впрочем, интернет-пользователи нашли повод покритиковать супругу футболиста. По их мнению, звезде не стоило показывать наследнице таких худых моделей.

Викторию часто осуждают за пропаганду болезненной худобы. Теперь же хейтеры считают, что Бекхэм навязывает свои нездоровые представления о красоте и дочери.

«Модельная среда — не самое подходящее место для такой маленькой девочки», «Виктории давно пора приглашать на подиум женщин с нормальным телосложением, а она теперь и дочь приобщает к этому миру», «Ну все, теперь Харпер тоже решит постоянно худеть», — сетуют многочисленные фолловеры дизайнера.

1 2 3 ... 10 Викторию Бекхэм осудили за то, что она взяла 8-летнюю дочь за кулисы своего показа

Однако некоторые подписчики встали на защиту Виктории Бекхэм. «Зачем придумывать несуществующие проблемы? Вы только посмотрите, как светится Харпер. Ей очень нравится наблюдать за работой мамы», — прокомментировала одна из поклонниц звезды.