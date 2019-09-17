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Викторию Бекхэм критикуют за навязывание дочери нездоровых представлений о красоте

Маленькая Харпер Бекхэм — частая гостья на модных показах. Последнее появление девочки на светском мероприятии вызвало много вопросов у пользователей Сети, которые они адресовали ее знаменитой маме. 
Семейство Бекхэм и Анна Винтур на модном показе
Семейство Бекхэм и Анна Винтур на модном показе

Виктория Бекхэм регулярно приобщает свою семью к миру моды. Муж и дети поддерживают дизайнера во время каждого ее модного показа, по традиции наблюдая за шоу с первого ряда. 

А недавно Виктория взяла 8-летнюю дочь Харпер Севен за кулисы фэшн-события и познакомила с моделями бренда. 

Судя по свежим снимкам, которые Бекхэм выложила в своем микроблоге, девочка была просто счастлива наблюдать за подготовкой к модному показу и общаться со знаменитыми красавицами. 

Харпер Севен Бекхэм
 

Впрочем, интернет-пользователи нашли повод покритиковать супругу футболиста. По их мнению, звезде не стоило показывать наследнице таких худых моделей. 

Викторию часто осуждают за пропаганду болезненной худобы. Теперь же хейтеры считают, что Бекхэм навязывает свои нездоровые представления о красоте и дочери. 

«Модельная среда — не самое подходящее место для такой маленькой девочки», «Виктории давно пора приглашать на подиум женщин с нормальным телосложением, а она теперь и дочь приобщает к этому миру», «Ну все, теперь Харпер тоже решит постоянно худеть», — сетуют многочисленные фолловеры дизайнера. 

  • Харпер Севен Бекхэм, Виктория Бекхэм
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    Викторию Бекхэм осудили за то, что она взяла 8-летнюю дочь за кулисы своего показа
    Смотреть галерею

Однако некоторые подписчики встали на защиту Виктории Бекхэм. «Зачем придумывать несуществующие проблемы? Вы только посмотрите, как светится Харпер. Ей очень нравится наблюдать за работой мамы», — прокомментировала одна из поклонниц звезды. 

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17 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @victoriabeckham/Instagram
Теги

Виктория Бекхэм, Харпер Севен Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Ромео Бекхэм, Круз Бекхэм

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • А Харпер похудеть и не помешает, так что все ок

  • А мне кажется ей будет всё равно. Ее папа настолько сильно любит и говорит ей какая она чудесная ( я тоже её считаю чудесной малышкой) , что она будет уверенная в себе, здоровая, умная. Виктория всегда старалась выглядеть на уровне с Дэвидом. Так как он красавцем славился, а она откровенно некрасивая.

  • Классный показ в суперском месте! Отлично выглядит Виктория, и то, что вся семья ее поддерживает, это очень здорово! Харпер милаха, нормально все у нее, вот привязались. Крутая, конечно, в мамы работа, я б полцарства за такой бэкстейдж отдала!

  • Одели девочку в бабушкино платье. Ужасно выглядит

  • Почти все дети ходят на работу к родителям, бабушкам и дедушками. И далеко не все хотят повторять судьбу этих профессий. Британским критиканам стоит вспомнить, что Англия занимает первое место в европе по ожирению.

  • Модели как гуманоиды, не понятно - мужчины или женщины.

  • И что ей теперь толстух необъятных приглашать, чтобы дочь видела и не коиплексовала ? Что за бред

  • Не за то критикуют. Эта девочка явно не из тех, кто голодает ради красоты, и не похоже, чтобы ее в чем-то ограничивали. Я бы покритиковала Вику за то, что она выводит на подиум дочку, у которой нет никаких данных для подиума, и тем самым приучает ее к мысли, что она будет моделькой. А надо бы и альтернативные варианты рассмотреть, и дать девочке выбор хоть какой-то. Ну какая она модель?Неуклюжая, полноватая и у женщин семьи Бекхэм есть склонность становиться очень крупными с возрастом. Уж лучше пусть в футбол играет, больше ей подходит, мне кажется...... Про обучение в универах не говорю, похоже, что в этой семье такой вариант даже в голову никому не приходит, судя по старшенькому.

  • Гость

    Почти все дети ходят на работу к родителям, бабушкам и дедушками. И далеко не все хотят повторять судьбу этих профессий. Британским критиканам стоит вспомнить, что Англия занимает первое место в европе по ожирению.

    Ну так, профессия модели-то привлекательнее для любой девочки, чем профессия продавца или офисного клерка. Что тут сравнивать, это не одно и то же.

  • Я все детство провела на ферме у деда и до сих пор у меня не возникло желания быть , как работницы, со 100 килограммовым весом, хотя, мою худобу стыдили и всячески пытались откормить до советских стандартов красоты.

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