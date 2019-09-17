49-летняя Наоми Кэмпбелл блеснула вечно молодым телом в прозрачном платье на модном показе

Совсем недавно мы писали о пугающем появлении Наоми Кэмпбелл в платье с «огнестрельным ранением». В этот же день модель продемонстрировала еще один эффектный образ.

Наоми Кэмпбелл



Каждый год в рамках Недели моды в Нью-Йорке Наоми Кэмпбелл устраивает благотворительный показ Fashion For Relief, посвященный жертвам стихийных бедствий. В этот раз, судя по всему, модель готовилась к мероприятию с особой тщательностью.



Наоми Кэмпбелл лишила дара речи поклонников, надев прозрачное платье





Хозяйка вечера выбрала наряд французского дизайнера Thierry Mugler, подчеркивающий все прелести ее фигуры.



Ради этого провокационного образа Наоми пришлось отказаться от нижнего белья, однако и упругая грудь, и плоский живот, и бесконечные ноги круто смотрелись в этом аутфите.



Свой образ знаменитость завершила бриллиантовыми украшениями.



1 2 3 ... 10 Совсем недавно Наоми Кэмпбелл напугала гостей Недели моды «огнестрельным ранением» в живот

Также Кэмпбелл традиционно сама приняла участие в показе, представ перед публикой в ажурном платье с глубоким декольте. Это не единственное появление Наоми за последнюю неделю, о котором говорит общественность. Совсем недавно модель вышла в свет в платье с принтом в виде огнестрельного ранения в области живота.