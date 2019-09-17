49-летняя Наоми Кэмпбелл блеснула вечно молодым телом в прозрачном платье на модном показе

Каждый год в рамках Недели моды в Нью-Йорке Наоми Кэмпбелл устраивает благотворительный показ Fashion For Relief, посвященный жертвам стихийных бедствий. В этот раз, судя по всему, модель готовилась к мероприятию с особой тщательностью.
Хозяйка вечера выбрала наряд французского дизайнера Thierry Mugler, подчеркивающий все прелести ее фигуры.
Свой образ знаменитость завершила бриллиантовыми украшениями.
Также Кэмпбелл традиционно сама приняла участие в показе, представ перед публикой в ажурном платье с глубоким декольте. Это не единственное появление Наоми за последнюю неделю, о котором говорит общественность. Совсем недавно модель вышла в свет в платье с принтом в виде огнестрельного ранения в области живота.