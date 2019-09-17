Кайли Дженнер призналась, что после родов у нее наладилась сексуальная жизнь

Недавно Кайли Дженнер стала новой героиней культового журнала Playboy. Молодая мама и бизнесвумен снялась в горячей фотосессии со своим возлюбленным, а также дала изданию откровенное интервью.

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер

Пару недель назад 22-летняя Кайли Дженнер стала героиней нового выпуска известного мужского журнала Playboy. Знаменитость не захотела позировать для обложки глянца одна, поэтому разделась лишь рядом со своим возлюбленным Трэвисом Скоттом.

Кстати, именно избраннику Кайли решила дать и откровенное интервью для издания.

Во время беседы Дженнер и Скотт вместе обсуждали весьма интимные нюансы своих отношений. Так, одной из тем стала их сексуальная жизнь.

«Многие утверждают, что рождение ребенка может ухудшить сексуальную активность пары, но я чувствую, что это противоположно нашему опыту», — сказал рэпер Кайли.

Девушка согласилась со словами возлюбленного и добавила, что считает их нынешнюю сексуальную жизнь как никогда бурной.

«Ты напоминаешь мне, что материнство и сексуальность могут сосуществовать. Теперь я не считают себя плохой матерью или падшей женщиной из-за того, что я горяча», — обратилась к бойфренду Дженнер.

1 2 3 ... 10 Кайли Дженнер считает, что ее сексуальная жизнь стала только лучше после рождения ребенка

Напомним, отношения Кайли и Трэвиса развивались весьма стремительно. Пара начала встречаться весной 2017-го, и уже через несколько месяцев бизнесвумен забеременела.