Кайли Дженнер призналась, что после родов у нее наладилась сексуальная жизнь

Пару недель назад 22-летняя Кайли Дженнер стала героиней нового выпуска известного мужского журнала Playboy. Знаменитость не захотела позировать для обложки глянца одна, поэтому разделась лишь рядом со своим возлюбленным Трэвисом Скоттом.
Во время беседы Дженнер и Скотт вместе обсуждали весьма интимные нюансы своих отношений. Так, одной из тем стала их сексуальная жизнь.
«Многие утверждают, что рождение ребенка может ухудшить сексуальную активность пары, но я чувствую, что это противоположно нашему опыту», — сказал рэпер Кайли.
«Ты напоминаешь мне, что материнство и сексуальность могут сосуществовать. Теперь я не считают себя плохой матерью или падшей женщиной из-за того, что я горяча», — обратилась к бойфренду Дженнер.
Напомним, отношения Кайли и Трэвиса развивались весьма стремительно. Пара начала встречаться весной 2017-го, и уже через несколько месяцев бизнесвумен забеременела.