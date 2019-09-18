Годовалая дочь Кудрявцевой ходит на развивающие занятия, но фанаты восхищаются не столько ее умом, сколько красотой и будто «наращенными» ресницами

В августе дочери Леры Кудрявцевой и Игоря Макаровой Маше исполнился один год. С тех пор знаменитые родители не скрывают лицо малышки и постоянно показывают фолловерам новые кадры с ней.
А недавно Лера похвасталась в Инстаграме, что ее дочь начала посещать развивающие занятия для самых маленьких.
С девочкой занимается известный педагог Елена Куликова, которую многие знают по микроблогу мамы Тимати Симоны Юнусовой. Еще несколько лет назад Симона начала публиковать видео, на которых ее внучка Алиса занимается с Еленой.
Годовалая Маша уже успешно занимается плаванием с профессиональным тренером. Вполне возможно, что скоро родители отдадут малышку в еще какую-нибудь секцию.
Впрочем, больше всего интернет-пользователей умилили не первые успехи крохи, а ее внешние данные — уже сейчас видно, какой красавицей растет девочка. «Какие у нее длинные реснички!», «Ну просто маленькая куколка!» — восхитились фолловеры Кудрявцевой.