Годовалая дочь Кудрявцевой ходит на развивающие занятия, но фанаты восхищаются не столько ее умом, сколько красотой и будто «наращенными» ресницами

В последнее время Лера Кудрявцева стала все чаще делиться с фолловерами моментами из жизни своей маленькой дочери. Недавно телеведущая сообщила, что ее наследница стала посещать первые уроки.

Лера Кудрявцева с дочерью

В августе дочери Леры Кудрявцевой и Игоря Макаровой Маше исполнился один год. С тех пор знаменитые родители не скрывают лицо малышки и постоянно показывают фолловерам новые кадры с ней.

Что только уже не публиковали супруги: и первые шаги Машеньки, и ее забавные игры, и умилительные капризы.

А недавно Лера похвасталась в Инстаграме, что ее дочь начала посещать развивающие занятия для самых маленьких.

С девочкой занимается известный педагог Елена Куликова, которую многие знают по микроблогу мамы Тимати Симоны Юнусовой. Еще несколько лет назад Симона начала публиковать видео, на которых ее внучка Алиса занимается с Еленой.

Как и многие звездные родители, Кудрявцева старается дать наследнице максимальные возможности для будущей самореализации.

Годовалая Маша уже успешно занимается плаванием с профессиональным тренером. Вполне возможно, что скоро родители отдадут малышку в еще какую-нибудь секцию.

1 2 3 ... 10 Лера Кудрявцева часто показывает фолловерам фотографии и видео с маленькой дочерью Машей

Впрочем, больше всего интернет-пользователей умилили не первые успехи крохи, а ее внешние данные — уже сейчас видно, какой красавицей растет девочка. «Какие у нее длинные реснички!», «Ну просто маленькая куколка!» — восхитились фолловеры Кудрявцевой.