Мария Шарапова заявила, что считает своим домом США

Мария Шарапова дала интервью известному журналу о путешествиях. Теннисистка рассуждала на тему развития своей карьеры и влияния российского менталитета на ее характер, а также неожиданно сравнила Россию с Америкой.

Экс-первая ракетка мира в интервью Condé Nast Traveller рассказала, какое место считает своим домом и как на нее повлиял тот факт, что родилась она в России.

В интервью РБК 2015 года Мария признавалась: «Происхождение сыграло существенную роль в формировании меня такой, какая я есть. Моя жизнь в России — тот жизненный опыт, который сформировал меня как личность. Это не только страна, но люди, менталитет, умение держать удар». Тогда в СМИ активно обсуждалась вероятность смены гражданства теннисисткой, но Мария развеяла все домыслы и сообщила, что не собирается этого делать.

В недавнем интервью спортсменка сравнила Россию и Штаты: «В России, к примеру, в моем детстве, все было намного сложнее: лучшее молоко продавалось на одном маленьком рынке, овощи — на другом. Нужно было ездить на автобусе, а от остановки идти до дома 20 минут пешком. А в доме не было лифта. Тогда я считала это роскошью».

Мария Шарапова вместе с отцом переехала из Нягани в Брейдентон в 1995 году. Марии тогда было всего 8 лет.

«Я переехала в Штаты из-за тенниса и довольно быстро приняла тамошний образ жизни. Считаю Америку своим домом, но основы моего воспитания и культуры, которые мне очень дороги, — русские. Многие мои родственники все так же проживают в России, поэтому я чувствую с ней сильную связь. Но мой дом — это США, конечно», — заявила Мария Шарапова.

1 2 3 4 5 6 Мария Шарапова дала интервью, в котором рассказала о своем отношении к России и США

Мария большую часть жизни прожила за океаном, поэтому неудивительно, что она насколько привыкла к Америке, что считает ее своим домом. К слову, российские хоккеисты тоже нередко уезжают по ту сторону Атлантического океана, чтобы развивать карьеру, а затем приобретают недвижимость и остаются жить в Штатах.