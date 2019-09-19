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«Я счастлив с тобой»: Богомолов обратился к Собчак через 6 дней после свадьбы

С самого громкого светского события — свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова — прошла почти неделя. 19 сентября театральный режиссер посвятил пост супруге.
Ксения Собчак, Константин Богомолов

Даже самую незначительную подробность свадьбы Собчак и Богомолова уже обсудили во всех СМИ: казалось бы, ну что еще сказать? Но спустя неделю после того, как состоялось самое эпатажное событие как минимум осени, Константин Богомолов решил высказаться на тему супружеской жизни.

Ксения Собчак, Константин Богомолов

Новоиспеченный муж Ксении Собчак выложил фотографию со свадьбы, на которой пара кружится в медленном танце. Константин Богомолов нежно прижимает к себе невесту, закрыв глаза и наслаждаясь моментом.

К подписи к фотографии режиссер лаконично отметил: «Я счастлив с тобой». Подписчикам понравилось трогательное признание Константина: «Прекрасно! Браво!», «Бог мой, как впечатляет! Ваши чувства проникают наружу из соцсетей. Таких как Вы попросту больше нет!».

Среди фолловеров нашлись и те, кто скептически отнесся к публикации. «Удалось приручить львицу. Надолго ли?», «Еще без году неделя. Все впереди», — писали негативно настроенные подписчики.

  • Ксения Собчак, Константин Богомолов
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    Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась в пятницу 13 сентября
    Смотреть галерею

Мы считаем, что публичное проявление чувств — искусство, которым, к сожалению, не все владеют, но в случае с Константином Богомоловым признание получилось нежным и красноречивым. 

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19 сентября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @konbog75, @xenia_sobchak/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Ксения Собчак

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