Джастину Трюдо пришлось извиняться за фото 18-летней давности

Что же такого изображено на фото, раз премьер-министру Канады пришлось приносить свои глубочайшие извинения? Оказывается, 18 лет назад Джастин Трюдо работал преподавателем в Ванкувере в Академии Вест-Пойнт-Грей.
Фото того вечера из ежегодника академии попало в журнал Time. Увидев публикацию, многие жители Канады возмутились, и Трюдо поспешил принести свои извинения.
«Я присутствовал на гала-концерте, темой которого была ''Арабская ночь''. Я выбрал костюм Аладдина и для правдоподобности использовал темный грим. В то время я не считал это расизмом, но теперь мы разбираемся в этом лучше. Я не должен был этого делать, мне очень жаль», — раскаялся Джастин.
Внешний вид премьер-министра Канады ранее уже подвергался критике. В 2018 году Трюдо, его жену и детей осудили за наряды во время визита в Индию. Скорее всего, знаменитое семейство и не планировало никого обижать, а лишь хотело продемонстрировать знание культуры этой страны.