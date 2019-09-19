Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Джастину Трюдо пришлось извиняться за фото 18-летней давности

Все мы иногда ностальгируем и пересматриваем старые кадры. Однако за один из снимков, который был сделан в 2001 году, премьер-министру Канады Джастину Трюдо пришлось извиниться.
Джастин Трюдо
Джастин Трюдо 

Что же такого изображено на фото, раз премьер-министру Канады пришлось приносить свои глубочайшие извинения? Оказывается, 18 лет назад Джастин Трюдо работал преподавателем в Ванкувере в Академии Вест-Пойнт-Грей.

В 2001 году в частной школе проходил бар-маскарад «Арабские ночи», на который мужчина пришел в костюме Аладдина с темным гримом на лице, шее и руках.

Фото того вечера из ежегодника академии попало в журнал Time. Увидев публикацию, многие жители Канады возмутились, и Трюдо поспешил принести свои извинения. 

Джастин Трюдо
Джастин Трюдо в образе Аладдина

«Я присутствовал на гала-концерте, темой которого была ''Арабская ночь''. Я выбрал костюм Аладдина и для правдоподобности использовал темный грим. В то время я не считал это расизмом, но теперь мы разбираемся в этом лучше. Я не должен был этого делать, мне очень жаль», — раскаялся Джастин.

Внешний вид премьер-министра Канады ранее уже подвергался критике. В 2018 году Трюдо, его жену и детей осудили за наряды во время визита в Индию. Скорее всего, знаменитое семейство и не планировало никого обижать, а лишь хотело продемонстрировать знание культуры этой страны. 

Перейти к обсуждению 1


19 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Time.com, Shutterstock/Fotodom.ru, East News
Теги

Джастин Трюдо

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Смешные носки у канадца.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.