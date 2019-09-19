Джастину Трюдо пришлось извиняться за фото 18-летней давности

Все мы иногда ностальгируем и пересматриваем старые кадры. Однако за один из снимков, который был сделан в 2001 году, премьер-министру Канады Джастину Трюдо пришлось извиниться.



Джастин Трюдо



Что же такого изображено на фото, раз премьер-министру Канады пришлось приносить свои глубочайшие извинения? Оказывается, 18 лет назад Джастин Трюдо работал преподавателем в Ванкувере в Академии Вест-Пойнт-Грей.

В 2001 году в частной школе проходил бар-маскарад «Арабские ночи», на который мужчина пришел в костюме Аладдина с темным гримом на лице, шее и руках.



Фото того вечера из ежегодника академии попало в журнал Time. Увидев публикацию, многие жители Канады возмутились, и Трюдо поспешил принести свои извинения.



Джастин Трюдо в образе Аладдина



«Я присутствовал на гала-концерте, темой которого была ''Арабская ночь''. Я выбрал костюм Аладдина и для правдоподобности использовал темный грим. В то время я не считал это расизмом, но теперь мы разбираемся в этом лучше. Я не должен был этого делать, мне очень жаль», — раскаялся Джастин.

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Внешний вид премьер-министра Канады ранее уже подвергался критике. В 2018 году Трюдо, его жену и детей осудили за наряды во время визита в Индию. Скорее всего, знаменитое семейство и не планировало никого обижать, а лишь хотело продемонстрировать знание культуры этой страны.

