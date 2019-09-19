Ксения Собчак поздравила пасынка с днем рождения, опубликовав его фото с Платоном

19 сентября среднему сыну Максима Виторгана Даниилу исполнилось 19 лет. В числе других его поздравила экс-мачеха Ксения Собчак.

Ксения Собчак и Максим Виторган были в браке шесть лет

Став супругой Максима Виторгана в 2013 году, Ксения Собчак быстро нашла общий язык со всей семьей актера, в том числе с его детьми — Полиной и Даниилом. Брат и сестра лестно отзывались о новой жене папы, выходили с ней в свет, вместе путешествовали.



Как выяснилось, общение с молодыми людьми не прекратилось и после того, как Ксения ушла от Максима к Константину Богомолову.

19 сентября известная журналистка опубликовала пост, в котором поздравила Даниила с днем рождения — парню исполнилось 19 лет.

«Дорогой Даня! Будь счастлив и пусть исполнятся все твои мечты! Платон ждет тебя в гости для личных обьятий! С днем рождения!», — гласила подпись под снимком, на котором изображены Даниил и Платон.

1 2 3 ... 8 От первого брака у Максима Виторгана есть двое детей — Полина и Даниил

Подписчики Ксении не только присоединились к поздравлениям, но и похвалили ее за то, что она сохранила с семьей бывшего мужа (как и с самим Максимом) хорошие отношения. Этого дорого стоит.