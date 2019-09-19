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Дженнифер Лопес и Алекс Родригез проводят время с бывшим мужем певицы и его новой молодой возлюбленной

Несмотря на тяжелый и длительный развод, Дженнифер Лопес довольно близко общается со своим экс-супругом Марком Энтони. Недавно звезда и ее жених Алекс Родригез даже встретились вместе с Марком и его новой девушкой. 
Марк Энтони, Дженнифер Лопес
Марк Энтони и Дженнифер Лопес

С 2004-го по 2014 годы Дженнифер Лопес была замужем за популярным певцом Марком Энтони. Знаменитости поженились спустя долгие годы дружбы и вскоре завели двоих детей — близнецов Максима и Эмми. 

В 2011-м пара впервые сообщила о проблемах в своих отношениях и намерении развестись. 

Несколько лет Джей и Марк пытались сохранить брак, но все же в 2014 году подали на развод.

Алекс Родригез, Дженнифер Лопес
Алекс Родригез и Дженнифер Лопес

Несмотря на окончание отношений, артистам удалось остаться друзьями. Лопес и Энтони часто встречаются, чтобы вместе провести время с детьми, а также знакомят своих новых избранников друг с другом. 

Так, недавно экс-супруги пришли на школьные соревнования отпрысков — причем вместе со своими половинами. 

Энтони давно знаком с женихом певицы Алексом Родригезом. А вот Джей впервые увидела новую возлюбленную бывшего мужа. Девушку зовут Рафаэлла Модуньо, и она весьма успешная модель. Рафаэлла младше Марка на целых 20 лет. 

  • Дженнифер Лопес, Алекс Родригез
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    Алекс Родригез и Дженнифер Лопес сходили на школьный матч детей певицы
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Папарацци не удалось заснять на мероприятии знаменитую четверку вместе, а значит нам остается поверить на слово очевидцам. Обе пары чувствовали себя комфортно при общении друг с другом. Скорее всего, они еще не раз сходят на «двойные» свидания или проведут праздники с детьми. 

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19 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Legion-Media.ru, Getty Images
Теги

Дженнифер Лопес, Алекс Родригез, Марк Энтони

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