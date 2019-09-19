Дженнифер Лопес и Алекс Родригез проводят время с бывшим мужем певицы и его новой молодой возлюбленной

Несмотря на тяжелый и длительный развод, Дженнифер Лопес довольно близко общается со своим экс-супругом Марком Энтони. Недавно звезда и ее жених Алекс Родригез даже встретились вместе с Марком и его новой девушкой.

Марк Энтони и Дженнифер Лопес

С 2004-го по 2014 годы Дженнифер Лопес была замужем за популярным певцом Марком Энтони. Знаменитости поженились спустя долгие годы дружбы и вскоре завели двоих детей — близнецов Максима и Эмми.

В 2011-м пара впервые сообщила о проблемах в своих отношениях и намерении развестись.

Несколько лет Джей и Марк пытались сохранить брак, но все же в 2014 году подали на развод.

Алекс Родригез и Дженнифер Лопес

Несмотря на окончание отношений, артистам удалось остаться друзьями. Лопес и Энтони часто встречаются, чтобы вместе провести время с детьми, а также знакомят своих новых избранников друг с другом.

Так, недавно экс-супруги пришли на школьные соревнования отпрысков — причем вместе со своими половинами.

Энтони давно знаком с женихом певицы Алексом Родригезом. А вот Джей впервые увидела новую возлюбленную бывшего мужа. Девушку зовут Рафаэлла Модуньо, и она весьма успешная модель. Рафаэлла младше Марка на целых 20 лет.

1 2 3 ... 8 Алекс Родригез и Дженнифер Лопес сходили на школьный матч детей певицы

Папарацци не удалось заснять на мероприятии знаменитую четверку вместе, а значит нам остается поверить на слово очевидцам. Обе пары чувствовали себя комфортно при общении друг с другом. Скорее всего, они еще не раз сходят на «двойные» свидания или проведут праздники с детьми.