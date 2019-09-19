Дженнифер Лопес и Алекс Родригез проводят время с бывшим мужем певицы и его новой молодой возлюбленной

С 2004-го по 2014 годы Дженнифер Лопес была замужем за популярным певцом Марком Энтони. Знаменитости поженились спустя долгие годы дружбы и вскоре завели двоих детей — близнецов Максима и Эмми.
Несколько лет Джей и Марк пытались сохранить брак, но все же в 2014 году подали на развод.
Несмотря на окончание отношений, артистам удалось остаться друзьями. Лопес и Энтони часто встречаются, чтобы вместе провести время с детьми, а также знакомят своих новых избранников друг с другом.
Энтони давно знаком с женихом певицы Алексом Родригезом. А вот Джей впервые увидела новую возлюбленную бывшего мужа. Девушку зовут Рафаэлла Модуньо, и она весьма успешная модель. Рафаэлла младше Марка на целых 20 лет.
Папарацци не удалось заснять на мероприятии знаменитую четверку вместе, а значит нам остается поверить на слово очевидцам. Обе пары чувствовали себя комфортно при общении друг с другом. Скорее всего, они еще не раз сходят на «двойные» свидания или проведут праздники с детьми.