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Совпадение? Актриса, игравшая «прекрасную няню» в американской версии сериала, тоже страдала от рака и победила его

Интернет-пользователи уже давно пришли к теории, что сериал «Моя прекрасная няня» стал поворотным моментом для некоторых актрис, связанных с ним. Как оказалось, «проклятие» роли преследовало и главную звезду американской версии ситкома Фрэнсис Дрешер. 
Сергей Жигунов, Любовь Полищук
Сергей Жигунов и Любовь Полищук в сериале «Моя прекрасная няня»

В Сети любят обсуждать необычные и подчас мистические теории, связанные с какой-либо чередой неприятных событий. Так, в начале года в Рунете говорили о проклятии, связанном с шоу «Последний герой» — напомним, несколько его участников скоропостижно ушли из жизни. 

Сейчас публика считает, что сериал «Моя прекрасная няня» тоже мог стать своеобразной «черной меткой» для актеров, снимавшихся в нем. 

В 2006 году от онкологии умерла Любовь Полищук, сыгравшая харизматичную маму «няни Вики». В 2015-м из жизни ушла Жанна Фриске, которая несколько лет боролась с опухолью головного мозга. Говорят, что певица пробовалась на главную роль в ситкоме, но работа досталась Анастасии Заворотнюк, которая сейчас, по слухам, страдает от точно такого же заболевания

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

Как оказалось, эта теория может быть связана не только с отечественным сериалом, но и с его американским прообразом, транслировавшемся на телевидении с 1993-го по 1999 год. 

Фрэнсис Дрешер, которая придумала идею проекта и сыграла в нем главную роль, тоже страдала от онкологии. 

В 2000-м, вскоре после окончания «Няни», врачи выявили у Фрэнсис рак матки на начальной стадии. К счастью, опухоль получилось удалить хирургическим путем. Затем актриса два года лечилась с помощью нетрадиционной медицины и полностью одолела заболевание. 

Сегодня Дрешер работает в собственном фонде, направленном на помощь людям с онкологическими заболеваниями и щедро жертвует деньги на подобные проекты. Знаменитость не раз отмечали почетными наградами за ее благотворительную деятельность. 

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20 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, @officialfrandrescher/Instagram
Теги

Любовь Полищук, Сергей Жигунов

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Статья высосана из пальца... Фриске и в дозорах снималась, она вообще получается проклята в квадрате. Глупости. Рак это не проклятие, это болезнь, страшная, коварная и никто от него не застрахован, ни богатый, ни бедный

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