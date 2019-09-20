Совпадение? Актриса, игравшая «прекрасную няню» в американской версии сериала, тоже страдала от рака и победила его

Интернет-пользователи уже давно пришли к теории, что сериал «Моя прекрасная няня» стал поворотным моментом для некоторых актрис, связанных с ним. Как оказалось, «проклятие» роли преследовало и главную звезду американской версии ситкома Фрэнсис Дрешер.

Сергей Жигунов и Любовь Полищук в сериале «Моя прекрасная няня»

В Сети любят обсуждать необычные и подчас мистические теории, связанные с какой-либо чередой неприятных событий. Так, в начале года в Рунете говорили о проклятии, связанном с шоу «Последний герой» — напомним, несколько его участников скоропостижно ушли из жизни.

Сейчас публика считает, что сериал «Моя прекрасная няня» тоже мог стать своеобразной «черной меткой» для актеров, снимавшихся в нем.

В 2006 году от онкологии умерла Любовь Полищук, сыгравшая харизматичную маму «няни Вики». В 2015-м из жизни ушла Жанна Фриске, которая несколько лет боролась с опухолью головного мозга. Говорят, что певица пробовалась на главную роль в ситкоме, но работа досталась Анастасии Заворотнюк, которая сейчас, по слухам, страдает от точно такого же заболевания.

Анастасия Заворотнюк

Как оказалось, эта теория может быть связана не только с отечественным сериалом, но и с его американским прообразом, транслировавшемся на телевидении с 1993-го по 1999 год.

Фрэнсис Дрешер, которая придумала идею проекта и сыграла в нем главную роль, тоже страдала от онкологии.

В 2000-м, вскоре после окончания «Няни», врачи выявили у Фрэнсис рак матки на начальной стадии. К счастью, опухоль получилось удалить хирургическим путем. Затем актриса два года лечилась с помощью нетрадиционной медицины и полностью одолела заболевание.

1 2 3 ... 10 Фрэнсис Дрешер сыграла главную роль в сериале «Няня»

Сегодня Дрешер работает в собственном фонде, направленном на помощь людям с онкологическими заболеваниями и щедро жертвует деньги на подобные проекты. Знаменитость не раз отмечали почетными наградами за ее благотворительную деятельность.