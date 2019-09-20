На день рождения супруга Лера Кудрявцева записала трек, но ее пение не оценили

Каждому влюбленному человеку хочется удивить вторую половинку. Лера Кудрявцева, например, решила рассказать о своих чувствах к мужу с помощью песни.

Лера Кудрявцева



19 сентября супругу Леры Кудрявцевой Игорю Макарову исполнилось 32 года. Телеведущая долго думала, чем удивить своего благоверного и что же ему подарить.

В итоге неожиданно для всех Лера запела — в качестве презента знаменитость преподнесла мужу трек «Вдвоем».

«Я хочу сказать тебе спасибо за нас, за нашу дочку, за то, что ты лучший муж и папа. Я тебя очень люблю. Вдвоем мы — сила! С днем рождения», — поделилась Лера видео в Инстаграме и сопроводила его трогательной подписью.

Муж Леры Кудрявцевой отметил 32-й день ржодения

Многие подписчики оценили старание и искренность Кудрявцевой, однако нашлись и те, кто не был впечатлен пением телеведущей.

1 2 3 ... 10 Лера Кудрявцева и Игорь Макаров вместе уже более 7 лет

«Скажу прямо — петь вам не стоит», «Певица из тебя никакая! Занимайся своим делом... Вторую Бузову народ не выдержит», — не щадили Леру интернет-пользователи.