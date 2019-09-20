На день рождения супруга Лера Кудрявцева записала трек, но ее пение не оценили

19 сентября супругу Леры Кудрявцевой Игорю Макарову исполнилось 32 года. Телеведущая долго думала, чем удивить своего благоверного и что же ему подарить.
«Я хочу сказать тебе спасибо за нас, за нашу дочку, за то, что ты лучший муж и папа. Я тебя очень люблю. Вдвоем мы — сила! С днем рождения», — поделилась Лера видео в Инстаграме и сопроводила его трогательной подписью.
«Скажу прямо — петь вам не стоит», «Певица из тебя никакая! Занимайся своим делом... Вторую Бузову народ не выдержит», — не щадили Леру интернет-пользователи.