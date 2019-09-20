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На день рождения супруга Лера Кудрявцева записала трек, но ее пение не оценили

Каждому влюбленному человеку хочется удивить вторую половинку. Лера Кудрявцева, например, решила рассказать о своих чувствах к мужу с помощью песни.
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева 

19 сентября супругу Леры Кудрявцевой Игорю Макарову исполнилось 32 года. Телеведущая долго думала, чем удивить своего благоверного и что же ему подарить.

В итоге неожиданно для всех Лера запела — в качестве презента знаменитость преподнесла мужу трек «Вдвоем».

«Я хочу сказать тебе спасибо за нас, за нашу дочку, за то, что ты лучший муж и папа. Я тебя очень люблю. Вдвоем мы — сила! С днем рождения», — поделилась Лера видео в Инстаграме и сопроводила его трогательной подписью. 

Лера Кудрявцева, Игорь Макаров
Муж Леры Кудрявцевой отметил 32-й день ржодения
Многие подписчики оценили старание и искренность Кудрявцевой, однако нашлись и те, кто не был впечатлен пением телеведущей.

«Скажу прямо — петь вам не стоит», «Певица из тебя никакая! Занимайся своим делом... Вторую Бузову народ не выдержит», — не щадили Леру интернет-пользователи.

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20 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @leratv/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Music TV set/Youtube.com
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Лера Кудрявцева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Как же Лера старо выглядит. Ухоженно, да. Но рядом со своим супругом, как его мамо.

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