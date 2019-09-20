Вера Брежнева показала, как нужно веселиться, и искупалась в розовом бассейне в леопардовых легинсах

Вера Брежнева стала гостьей вечеринки модного бренда Philipp Plein под названием Pink Paradise, состоявшейся в Милане 19 сентября. Аутфиты гостей, интерьер и даже транспорт, на котором звезд доставляли на мероприятие, были выполнены в розовых оттенках.

Вера Брежнева

Неделя моды в самом разгаре, и самые веселые тусовки следуют одна за другой. 19 сентября, например, гуляли на вечеринке дизайнера Филиппа Плейна. Прямым рейсом из Москвы в Милан к нему вылетели Вера Брежнева и Тимати.

Вера Брежнева и Ханна Хмелева

37-летняя певица поделилась забавным видео, как она лежит в бассейне с розовыми шарами. На певице черный жакет, футболка с принтом, розовые леопардовые легинсы и остроносые туфли на шпильке — все Philipp Plein.

Это надо было видеть! Вера Брежнева вместе со своей подругой Ханной Хмелевой веселилась как в последний раз, а вокруг них все было розовым: от нарядов гостей до коктейлей.

Пока певица наслаждалась розовым вечером, певец T-killah, наблюдавший за происходящим через соцсети, остался недоволен «гелендвагенами», на которых привезли звезд: оказалось, что точно такие же машины были на свадьбе исполнителя. Александр Тарасов сделал вывод, что у организаторов нет своих идей.

Вера Брежнева

Вернемся в Милан. Вера Брежнева, сидя в бассейне, выкинула свой севший телефон «за борт» и начала радостно плескаться в игрушечных шарах. Даешь диджитал-детокс не только на свадьбе Бондарчука!

1 2 3 ... 8 Вера Брежнева посетила розовую вечеринку Philipp Plein

А что Тимати? Глава Black Star качал толпу вместе с Лил Ким. Видео с этого шоу пока что не появилось в Сети, поэтому остается верить инсайдерам.