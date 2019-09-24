Измены, секс втроем, выкидыш: как Деми Мур потеряла себя в браке с Эштоном Катчером и чуть не лишилась жизни

Деми Мур выпускает автобиографическую книгу Inside Out, в которой впервые предельно откровенно рассказывает о своем непростом детстве и еще более сложной личной жизни, которая довела ее до нервного срыва, серьезных болезней и чуть не отправила на тот свет.



Деми Мур и Эштон Катчер официально развелись в 2013-м (жить вместе они прекратили еще двумя годами ранее). Когда формальности были улажены, каждый пошел своей дорогой. Ну как — пошел. Эштон поскакал налегке — к счастью семимильными шагами. Деми скорее покатилась — по наклонной и куда-то на дно, откуда вытаскивает себя до сих пор.



За прошедшие годы, если сравнивать их достижения, Катчер лидирует по всем фронтам: крепкий брак с уроженкой Черновцов Милой Кунис, двое прекрасных детей, стабильно растущий достаток, причем добытый не столько на съемочных площадках, сколько путем дальновидных инвестиций в стартапы вроде Spotify и Shazam.

Добавим к этому цветущий вид мужчины в самом расцвете сил и перейдем к Деми…

Мур (вторая справа) с дочерьми Таллулой (слева), Скаут (вторая слева) и Румер Уиллис (справа)

Здесь все сложнее, хотя актриса по-прежнему круто выглядит для своих без двух месяцев пятидесяти семи. Она долгое время не снималась вообще, на что были причины. По слухам, Мур еще несколько лет писала Катчеру полные боли сообщения, уже зная, что он с Кунис и у них все серьезно. Периодически она появлялась на светских мероприятиях и вечеринках, хотя гораздо чаще посещала психологов, духовных гуру и врачей — от иммунологов до специалистов по зависимостям.



Плодом многолетней мучительной работы над собой стала книга, которую Деми выпускает 24 сентября этого года. Называется она Inside Out, что можно перевести как «Наизнанку».

В книге актриса не столько рассказывает миру, сколько пытается рассуждать сама с собой, как получилось, что «золотая девочка» Голливуда, в свое время самая высокооплачиваемая актриса, лидер всех возможных рейтингов популярности и привлекательности, некогда счастливая жена не кого-нибудь, а «Крепкого орешка» Уиллиса, мать троих дочерей, эталон молодости, богиня анти-эйджа, бросившая вызов времени, вскружившая голову красивому парню на 15 лет моложе и милостиво согласившаяся стать его женой, в какой-то момент сломалась и померкла. А потом долго, по крупицам собирала себя заново.

Как она говорит в свежих интервью, книгу уже нарекли «возвращением Мур», но для нее это скорее пробуждение. Если так, то этот страшный сон действительно затянулся.

Стряхнуть пыль

Интервью в связи с выходом книги Деми Мур раздает немало — и только авторитетным источникам от американского Harper’s Bazaar до The New York Times. Таблоиды, как и полагается, уже разобрали все самое жареное из ее признаний, сдув пыль с истории этой трагической любви, массовые обсуждения которой, казалось бы, давно прекратились.



Тот же Эштон, чьи измены были зафиксированы папарацци и в красках описаны юными зазнобами, с которыми он возлежал на диванах в их с Деми гостиной, еще два года назад хохмил над крахом своего брака. И не в кругу друзей после пары кружек пива, а в микрофон на официальной церемонии, получая награду — на минуточку — «за характер и силу духа» от благотворительного фонда Университета Дрейка в родном штате Айова. Так и говорил:

«Характер закаляется, когда твое лицо светится на обложках всех таблоидов, тебя считают предателем и циничным подонком и ты как-то должен с этим справляться». Ну чем не герой нашего времени?

Деми до сих пор не до шуток. За прошедшие с момента расставания с Эштоном годы она ни разу не затрагивала эту тему в интервью. И сейчас слова подбирает максимально осторожно, говоря, что не думает никого обвинять и жертвой выглядеть не собирается. Просто хочет правды.

Деми Мур на Балу Института костюма в мае 2019 года

И так в очередной раз выясняется, что за глянцево-гладким фасадом этого союза более чем хватало скелетов и тараканов. А ванильный флер, окутывавший «самую красивую пару Голливуда», на самом деле был с душком.

Похожая на сон

Они познакомились в самом конце весны 2003 года в Нью-Йорке. Мур была уже три года в разводе с Уиллисом, свободна и на волне приключений. А вот Эштон еще состоял в отношениях с Бриттани Мерфи, правда, на тот момент статус был «все сложно». Что это был за ресторан и что за загадочные друзья, которые решили пригласить на ужин обоих ранее не знакомых актеров, неизвестно. Зато Деми как-то обмолвилась, что на ней было платье, «толкающее к активным действиям».







Искры полетели сразу. После ужина пара, по обоюдным воспоминаниям, «проговорила всю ночь».

Из Нью-Йорка оба переместились в родной Лос-Анджелес, где Катчер начал робко навещать свою статусную подругу. На тот момент парнем он был более чем популярным: высокий, красивый, остроумный, талантливый, модный, звезда MTV, чьи постеры украшали сотни тысяч девичьих спален по всему миру… Он располагал внушительным списком любовных побед, но перед Деми робел.

На него обратила внимание не просто симпатичная девчонка с классной фигурой, а голливудская легенда в ослепительном блеске своей сорокалетней красоты.

Стоит вспомнить, что сразу после развода с Уиллисом Деми покинула Голливуд и переехала с дочерьми на ранчо в штате Айдахо, где, по официальной версии, приходила в себя. Что бы это ни значило… Дело в том, что за несколько лет, проведенных вдали от съемочных площадок, Мур ощутимо изменилась внешне, накануне сорокалетия вдруг начав выглядеть моложе себя же двадцатипятилетней.

40-летняя Деми Мур с 31-летней на тот момент Камерон Диаз в фильме «Ангелы Чарли 2: Только вперед»

Злые языки много чего говорили после триумфального возвращения актрисы в мир большого кино, но факт остается фактом: она в ту пору была неотразима, феноменально моложава и горяча. Настолько, что и правда не терялась на фоне обладателя модельной внешности Эштона — скорее, наоборот, перетягивая все восторги на себя. Катчер тихо млел рядом, не веря своему счастью.



Роман заполыхал с такой скоростью, что обо всех голливудских предосторожностях пара сразу забыла. Они начали вместе выходить на баскетбольные матчи, кинопремьеры и вечеринки, не стесняясь камер, а с гордостью позируя рядом. Смотрелись вместе так, будто бы и правда были предназначены друг другу судьбой.



Вторая молодость

Сейчас Деми Мур говорит, что роман с Катчером для нее стал попыткой прожить и прочувствовать то, чего в ее молодости не было в помине. Она воспринимала Эштона как подарок судьбы за ее юношеские мытарства.

Детское фото актрисы

Непростое детство и молодость Деми — давно ни для кого не секрет. Однако, когда она сама рассказывает о той поре, пробирает до мурашек. Родители-хиппи, постоянная нищета и неутолимое чувство голода, отец-алкоголик, мать, то и дело пытающаяся наложить на себя руки. В 14 лет Деми с отцом еле откачали ее после очередной попытки. Как вспоминает звезда, ей пришлось выгребать изо рта мамы таблетки, пока отец держал полуживое тело женщины.

«Детство тогда и закончилось», — говорит актриса.

Зато начались проблемы с запрещенными веществами и алкоголем у самой Деми. В 15 лет ее изнасиловал мужчина с позволения ее же собственной матери, получившей за это 500 долларов. В 16, прямо в день рождения, Мур ушла из дома и стала жить с парнем. Через два года влюбилась в своего первого мужа, музыканта Фредди Мура. Любовь была очень сильной, но через несколько дней после свадьбы она изменила ему с другим. Говорит, что ощущала себя нужной, только когда видела интерес мужчин к себе. Поэтому и не отказывалась обнажаться в фильмах, скорее даже радовалась подобным перспективам — такой шанс показать себя и получить одобрение!

Деми в 19 лет

После развода с Фредди Муром она никогда уже не была одна, из одного романа перескакивая в другой. Вскоре ее удачно поймал на крючок Брюс Уиллис, мечтавший усадить эту дикую штучку дома и бросить к ее ногам все, что имел. Но на месте не сиделось, и Уиллис молча и мудро это принимал.

Брюс Уиллис и Деми Мур в 1996-м — самая крутая на тот момент пара в американском кино. До развода 4 года

Когда Деми в свои сорок лет встретила 25-летнего Эштона, она посчитала, что ей дан второй шанс насладиться молодостью, которой она в алкогольном угаре и в чьих-то чаще всего сомнительных объятиях была лишена. Теперь рядом с ней — прекрасный молодой красавец. Не менее прекрасна и она сама — но с опытом и мудростью прожитых лет. Казалось, все ошибки уже сделаны и пришла пора расслабиться и получить удовольствие.



«Что бы там ни говорили про разницу в возрасте, у него старая, пожившая душа», — говорила Мур про Катчера, утверждая, что так, как с ним, ей не было интересно ни с кем. Эштон говорил все то же самое про нее, и оба не кривили душой.

Удар под дых

Познакомившись в 2003-м, свадьбу они сыграли только два года спустя,

в 2005-м, при том, что оба не скрывали предельной серьезности своих чувств и намерений. Можно было бы предположить, что Деми не торопилась с третьим браком. Или Эштон в силу возраста побаивался долгосрочных обязательств. На самом деле причина была совсем другой — и очень грустной.



Только сейчас Деми готова приоткрыть завесу, которая надежно скрыла ее трагедию от целого мира. В самом начале их романа она забеременела, восприняв в свой 41 на тот момент год это событие как дар и одобрение их союза свыше.

На сроке шесть месяцев у Деми Мур случился выкидыш. Это была девочка, которой уже придумали имя — Чаплин Рэй.



Несчастье удалось сохранить в секрете — как и сам факт беременности. В прессу тогда ничего не просочилось. Усилием воли и Деми, и Эштон продолжали улыбаться и смотреть друг на друга влюбленными глазами. Но бесследно такие вещи не проходят: Деми, проведя 20 лет «в завязке», снова начала пить, решив, что выкидыш — целиком и полностью ее вина. Она не смогла дать жизнь ребенку, которого хотели они оба.

Мур наказывала себя нещадно, не думая, что страдать от этого они тоже будут вдвоем.

Катчер изо дня в день доказывал словом и делом, что любить не перестанет и по-прежнему готов быть с ней всегда. Пара начала длительную эпопею ЭКО, надеясь, что современная медицина поможет им завести ребенка. Успехом их попытки, как известно, не увенчались.



В 2005-м году они таки поженились, проведя обряд бракосочетания по законам Каббалы на суперзакрытой церемонии в присутствии 100 ближайших родственников и друзей. Свое благословение паре дал Брюс Уиллис, ставший почетным гостем.

Обложка журнала OK!, в котором был напечатан эксклюзивный репортаж с церемонии

На тот момент Деми продолжала пить, подключив к алкоголю еще и болеутоляющие. Все это тщательно скрывалось от любопытных глаз, которые не уставали любоваться этой необычной и такой красивой парой.

Третий сорт

Пережив невосполнимую потерю, сложно не выработать страх лишиться и всего остального. Деми начала бояться, что ее оставит не только надежда стать матерью, но и сам Эштон, в чьих чувствах на тот момент не было оснований сомневаться.

Если раньше, затуманенная любовью или алкоголем, Мур не обращала внимание на отдельные едкие шпильки в адрес их пары, то все вдруг начало меняться. В целом их союз и в прессе, и в жизни принимали с восторгом и одобрением. Но, сами понимаете, какая бочка меда без ложки дегтя.



«Женился на бабушке», — это, пожалуй, самое неприятное и при этом откровенно глупое, что можно было про них прочитать. На такое и обижаться-то нелегко, тем более когда ты Деми Мур и выглядишь так, что юные старлетки с фабрики грез теряются, стоя рядом. Однако «немолодая жена» вдруг начала читать таблоиды и все принимать близко к сердцу.



В какой момент они начали практиковать секс втроем, Мур в своих нынешних интервью не уточняет. Инициатива была не ее, но она ее поддержала. О чем сегодня, естественно, жалеет: «Мне хотелось показать, какая я современная, раскованная и продвинутая».



Бабушкой строгих правил выглядеть она побоялась, хотя можно только догадываться, чего ей стоила эта «продвинутость». Катчер был, конечно, в восторге. Когда вся страна через несколько лет узнает о его изменах, он будет использовать ее согласие на секс втроем в качестве аргумента в свою защиту.

Она же не была против других женщин в их постели изначально — какие теперь претензии? Что, по сути, изменилось?

По секрету всему свету

Прессе известны две девушки, с которыми Эштон изменял Деми. Это некие Бритни Джонс и Сара Лил. Первой на момент связи с Катчером (в 2010-м) был 21 год, второй, годом спустя, в 2011-м, — двадцать три. Актер все яростно отрицал, но Деми сегодня вспоминает, что изначально и ни на минуту не сомневалась в его грехопадениях. Эти отношения не держались даже на честном слове.

Однако Деми Мур продолжала по привычке держать лицо.

Когда Эштон в своем любимом Твиттере пугал юристами журнал Star, первым выпустивший информацию о его адюльтере с Бритни Джонс, Деми там же в Твиттере писала ему: «Правильно все говоришь, любовь моя!».

Последней каплей стал увлекательный аттракцион с Сарой Лил, зафиксированный папарацци. 23 сентября 2011-го, четко в шестую годовщину свадьбы с Деми, Эштон провел со статной блондинкой ночь в отеле в Сан-Диего, веселясь с ней сначала в компании друзей, потом вдвоем в джакузи, ну а потом уже в номерах.

Эштон Катчер с Сарой Лил на фото папарацци

Как и ее предшественница Бритни Джонс, Сара Лил продала свою историю еженедельнику US Weekly, рассказав, какой Эштон на самом деле замечательный и нежный, совсем не какой-то там голливудский извращенец.

Тот самый журнал с откровениями Лил

Мур пыталась закрыть глаза и на это, когда муж появился в их доме, виноватый и помятый. В начале октября они даже сходили вдвоем в маленький поход по голливудским окрестностям, который также отследили папарацци, запечатлев напряженные лица обоих супругов. Увы, костер в роще у озера разжигался проще, чем в их отношениях.





«С огромной печалью и тяжелым сердцем я вынуждена сообщить, что мой шестилетний брак с Эштоном подошел к концу», — сообщила Деми 17 ноября 2011 года в своем заявлении для канала E!News.

Свободное падение

Дальше в дело вступили юристы обеих сторон, и начался двухлетний бракоразводный процесс. Эштон, всем миром признанный изменщиком и предателем, затаился. А вот Деми пустилась во все тяжкие. Она пристрастилась к вечеринкам, где пыталась забыться в компании парней в два раза моложе. Ее поведение начало беспокоить собственных дочерей. Скаут и Таллула, не в силах достучаться до матери, стали отдаляться. Румер на правах старшей не была готова оставлять Деми в столь бедственном положении. Но тоже до поры.



В 2012 году на одной из вечеринок, куда Мур пришла вместе с Румер, актриса сначала неудачно покурила нечто запрещенное, а потом надышалась «веселящего» оксида азота. У нее случился припадок, и дело кончилось госпитализацией. Здесь не выдержала уже и Румер.

Деми в 2012 году

На фоне краха личной жизни, к которому добавился и крах карьеры, потому что ее вообще не приглашали сниматься, организм стал давать необъяснимые сбои. У Деми начали отказывать органы. Диагнозов она не называет и сейчас, давая понять, что корень зла был вирусного характера и ситуацию удалось выправить.



Из этой точки и начался путь к себе, одним из результатов которого стала книга Inside Out. Для Деми написание мемуаров стало мощной терапией. Но прежде чем погрузиться в работу, она отправилась в рехаб, где работала не только со специалистами по зависимостям и травмам, но и с психологами, помогающими выбираться из так называемых созависимых отношений. Дочери снова были рядом, что, безусловно, способствовало исцелению.

1 2 3 ... 28 Актриса только недавно начала снова активно выходить в свет и выступать публично

В интервью американскому Harper’s Bazaar Деми раскрыла неожиданную и несколько пугающую подробность о себе — она коллекционирует кукол и всегда носит с собой в сумке пару детских игрушек. Обычно это зверюшка вроде мишки или обезьянки — плюс какой-нибудь пупс. По ее словам, Эштон тут ни при чем и все началось еще после развода с Уиллисом: «Я люблю эти крошечные лица. Нравятся, как они смотрят на меня ото всюду. Они помогают не воспринимать жизнь слишком серьезно».



Еще одно увлечение — чучела животных. Опасаясь гнева зоозащитников, Мур подчеркивает, что к ней в дом попадают только бедолаги, умершие естественной смертью. Пожалуй, самый примечательный экспонат — мертворожденный олененок на ее ранчо в Айдахо. Можно только догадываться, как ей тяжело до сих пор. Но, по крайней мере, Деми Мур уже готова говорить о своей боли. Считается, это верный признак того, что кризис миновал.