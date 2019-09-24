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Паулина Андреева прервала съемки в фильме ради свадебного путешествия с Федором Бондарчуком

Не так давно Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали мужем и женой. Судя по всему, сейчас звездная пара наслаждается медовым месяцем. На днях стало известно, что актриса уже некоторое время не появляется на съемочной площадке своего нового проекта. 
Федор Бондарчук, Паулина Андреева
Федор Бондарчук и Паулина Андреева

На прошлой неделе Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграли пышную свадьбу в Санкт-Петербурге. Влюбленные решили не афишировать свое торжество, так что нам остается только гадать, как прошла церемония. 

Кажется, что в отличие от других знаменитостей, Федор и Паулина решили не откладывать свадебное путешествие из-за работы и уже отправились в совместный отпуск. 

О том, что молодожены улетели в медовый месяц, стало известно накануне. Журналисты издания «Комсомольская правда» хотели подловить Андрееву на съемках фильма «Цой 47», в котором она играет одну из главных ролей. Однако в тот день актриса на площадке так и не появилась.

Паулина Андреева
 

По словам коллег Паулины, она пропускает съемки уже довольно продолжительное время. 

«Паулины сегодня на площадке нет. И в стране ее тоже нет. Не можем сказать, когда она будет, потому что она в путешествии», — сообщил корреспондентам один из членов съемочной группы. 

Коллеги звезды не раскрыли подробностей прошедшего торжества актрисы и режиссера, а также не рассказали, где именно отдыхает пара. 

Лента «Цой 47» расскажет о жизни близких Виктора Цоя после его смерти. Паулина играет последнюю возлюбленную музыканта Наталью Разлогову. 

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24 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Виталий Невар/ТАСС, Андрей Калмыков/Woman.ru, @_paulina_andreeva/Instagram, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Getty Images
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Паулина Андреева, Федор Бондарчук

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Что то она не очень стала. А Федор как кот на сметану. Жаль никаких семейных ценностей, веры и достойности не воспитал великий Бондарчук в сыне. Фильмы тоже не нравятся.

  • Паулина-Катя объективно эффектная молодая женщина. Модельная фигура, рост, чего уж там. После встречи с Федером стала ещё и очень ухоженная - блестящие волосы, кожа супер. Вкус у нее есть, умеет одеваться в минимализме, СПб...

  • Жуткая эта Павулина, похожа выражением лица на паука какого-то. Вся длинная и несуразная эта тётя Катя.

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