Паулина Андреева прервала съемки в фильме ради свадебного путешествия с Федором Бондарчуком

На прошлой неделе Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграли пышную свадьбу в Санкт-Петербурге. Влюбленные решили не афишировать свое торжество, так что нам остается только гадать, как прошла церемония.
О том, что молодожены улетели в медовый месяц, стало известно накануне. Журналисты издания «Комсомольская правда» хотели подловить Андрееву на съемках фильма «Цой 47», в котором она играет одну из главных ролей. Однако в тот день актриса на площадке так и не появилась.
По словам коллег Паулины, она пропускает съемки уже довольно продолжительное время.
Коллеги звезды не раскрыли подробностей прошедшего торжества актрисы и режиссера, а также не рассказали, где именно отдыхает пара.
Лента «Цой 47» расскажет о жизни близких Виктора Цоя после его смерти. Паулина играет последнюю возлюбленную музыканта Наталью Разлогову.