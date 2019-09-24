Паулина Андреева прервала съемки в фильме ради свадебного путешествия с Федором Бондарчуком

Не так давно Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали мужем и женой. Судя по всему, сейчас звездная пара наслаждается медовым месяцем. На днях стало известно, что актриса уже некоторое время не появляется на съемочной площадке своего нового проекта.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

На прошлой неделе Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграли пышную свадьбу в Санкт-Петербурге. Влюбленные решили не афишировать свое торжество, так что нам остается только гадать, как прошла церемония.

Кажется, что в отличие от других знаменитостей, Федор и Паулина решили не откладывать свадебное путешествие из-за работы и уже отправились в совместный отпуск.



О том, что молодожены улетели в медовый месяц, стало известно накануне. Журналисты издания «Комсомольская правда» хотели подловить Андрееву на съемках фильма «Цой 47», в котором она играет одну из главных ролей. Однако в тот день актриса на площадке так и не появилась.

По словам коллег Паулины, она пропускает съемки уже довольно продолжительное время.

«Паулины сегодня на площадке нет. И в стране ее тоже нет. Не можем сказать, когда она будет, потому что она в путешествии», — сообщил корреспондентам один из членов съемочной группы.



Коллеги звезды не раскрыли подробностей прошедшего торжества актрисы и режиссера, а также не рассказали, где именно отдыхает пара.

1 2 3 ... 10 Паулина Андреева пропускает съемки в своем новом проекте

Лента «Цой 47» расскажет о жизни близких Виктора Цоя после его смерти. Паулина играет последнюю возлюбленную музыканта Наталью Разлогову.