Перед сном беременная Анастасия Тарасова делает супругу массаж ног

Дмитрий Тарасов показал, как он проводит вечер в домашней обстановке. На фотографии, опубликованной в соцсетях, его беременная жена массирует ему ногу.
В Инстаграме Дмитрия появилось фото, на котором Анастасия (в одной лишь клетчатой рубашке) делает мужу массаж. А он и рад!
Дмитрий Тарасов подметил, что это обязательная процедура перед сном, а также добавил смайлики-сердечки.
Позднее Дмитрий выложил фото, на котором жена стоит на кухне, а они с дочерью Миланой ждут завтрак.
Не знаем, как бы восприняли такую фотографию феминистки, но, кажется, звездная супруга не против позаботиться о муже-футболисте после тяжелых тренировок.
Или таким образом Анастасия заглаживает вину за подгоревшие сосиски?