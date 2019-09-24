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Перед сном беременная Анастасия Тарасова делает супругу массаж ног

Звездная пара старается держать подписчиков в курсе своей личной жизни. 24 сентября мы узнали, чем Дмитрий и Анастасия занимаются в кровати по вечерам.
Анастасия Костенко
Анастасия Костенко

Дмитрий Тарасов показал, как он проводит вечер в домашней обстановке. На фотографии, опубликованной в соцсетях, его беременная жена массирует ему ногу.

В Инстаграме Дмитрия появилось фото, на котором Анастасия (в одной лишь клетчатой рубашке) делает мужу массаж. А он и рад!

Семья Тарасовых
Семья Тарасовых

Дмитрий Тарасов подметил, что это обязательная процедура перед сном, а также добавил смайлики-сердечки.

Анастасия Костенко, Милана Тарасова

Позднее Дмитрий выложил фото, на котором жена стоит на кухне, а они с дочерью Миланой ждут завтрак.

Не знаем, как бы восприняли такую фотографию феминистки, но, кажется, звездная супруга не против позаботиться о муже-футболисте после тяжелых тренировок. 

  • Анастасия Тарасова, Дмитрий Тарасов
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    Дмитрий Тарасов показал подписчикам, чем занимается со своей женой в кровати
    Смотреть галерею

Или таким образом Анастасия заглаживает вину за подгоревшие сосиски?

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24 сентября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @tarasov23, @kostenko.94/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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3 комментария Добавить комментарий
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  • На все руки мастерица наша Настюша

  • Какое же унизительное положение занимает эта Настя.Такое ощущение,что Тарасов троллит её на всю страну,а ей действительно это нравится?Или она старательно делает вид?Я чего-то не понимаю в этой жизни.

  • Н-да, он как повелитель и барин, а она при нем прислужка! Высокие отношения.

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