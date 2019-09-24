Перед сном беременная Анастасия Тарасова делает супругу массаж ног

Звездная пара старается держать подписчиков в курсе своей личной жизни. 24 сентября мы узнали, чем Дмитрий и Анастасия занимаются в кровати по вечерам.

Анастасия Костенко

Дмитрий Тарасов показал, как он проводит вечер в домашней обстановке. На фотографии, опубликованной в соцсетях, его беременная жена массирует ему ногу.

В Инстаграме Дмитрия появилось фото, на котором Анастасия (в одной лишь клетчатой рубашке) делает мужу массаж. А он и рад!

Семья Тарасовых

Дмитрий Тарасов подметил, что это обязательная процедура перед сном, а также добавил смайлики-сердечки.

Позднее Дмитрий выложил фото, на котором жена стоит на кухне, а они с дочерью Миланой ждут завтрак.

Не знаем, как бы восприняли такую фотографию феминистки, но, кажется, звездная супруга не против позаботиться о муже-футболисте после тяжелых тренировок.

1 2 3 ... 10 Дмитрий Тарасов показал подписчикам, чем занимается со своей женой в кровати

Или таким образом Анастасия заглаживает вину за подгоревшие сосиски?