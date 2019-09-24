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На прогулке с бойфрендом тяжело больная Сэльма Блэр чувствует себя заметно лучше и обходится без помощи трости

Сэльма Блэр уже долгое время борется с рассеянным склерозом, однако не унывает из-за своего диагноза. На днях папарацци застали ее на улицах Лос-Анджелеса с улыбкой на лице и в компании бойфренда Дэвида Лайонса. 
Сэльма Блэр
Сэльма Блэр

Сэльма Блэр открыто говорит о своей болезни и делится с подписчиками, как справляется с рассеянным склерозом. Летом знаменитость прошла курс химиотерапии, из-за чего ей пришлось побриться налысо, однако она не расстраивается и продолжает бороться за свою обычную жизнь.

5 сентября звезде было намного лучше, и она вместе с подругой прошлась по улицам Лос-Анджелеса, даже не опираясь на трость. А недавно ее застали в компании возлюбленного Дэвида Лайонса, с которым Сэльма, казалось, была на седьмом небе от счастья.  

Сэльма Блэр, Дэвид Лайонс
Сэльма Блэр и Дэвид Лайонс 

Блэр сильно хромала, но передвигалась без помощи трости — ее поддерживал Лайонс. Для прогулки актриса выбрала черное платье-майку с надписью Superheroes, плетеную сумку и черно-белые ботинки.

Можно только позавидовать их счастью. С поддержкой Дэвида Сэльма быстро вернется в форму. Любовь творит чудеса!

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24 сентября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @lyon_hearted, @selmablair/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru

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