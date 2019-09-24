На прогулке с бойфрендом тяжело больная Сэльма Блэр чувствует себя заметно лучше и обходится без помощи трости

Сэльма Блэр уже долгое время борется с рассеянным склерозом, однако не унывает из-за своего диагноза. На днях папарацци застали ее на улицах Лос-Анджелеса с улыбкой на лице и в компании бойфренда Дэвида Лайонса.

Сэльма Блэр

Сэльма Блэр открыто говорит о своей болезни и делится с подписчиками, как справляется с рассеянным склерозом. Летом знаменитость прошла курс химиотерапии, из-за чего ей пришлось побриться налысо, однако она не расстраивается и продолжает бороться за свою обычную жизнь.



5 сентября звезде было намного лучше, и она вместе с подругой прошлась по улицам Лос-Анджелеса, даже не опираясь на трость. А недавно ее застали в компании возлюбленного Дэвида Лайонса, с которым Сэльма, казалось, была на седьмом небе от счастья.

Сэльма Блэр и Дэвид Лайонс

Блэр сильно хромала, но передвигалась без помощи трости — ее поддерживал Лайонс. Для прогулки актриса выбрала черное платье-майку с надписью Superheroes, плетеную сумку и черно-белые ботинки.



1 2 3 ... 9 Сэльма Блэр уже долгое время ведет борьбу со своим недугом

Можно только позавидовать их счастью. С поддержкой Дэвида Сэльма быстро вернется в форму. Любовь творит чудеса!