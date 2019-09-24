Ксения Бородина как Кайли Дженнер, а Ольга Бузова — вылитая Джей Ло? С помощью нового приложения селебы ищут звездных двойников

Селебы любят делиться со своими поклонниками новыми интересными находками. Нередко они показывают подписчикам необычные приложения для смартфонов, способные облегчить жизнь или же просто развлечь на пару часов.
Первой приложение протестировала Ксения Бородина — она узнала о нем во время недавней поездки в Америку. «Пробовала вставлять свои разные фото, но чаще всего выпадает Кайли Дженнер. Неужели мы хоть чуточку похожи?» — вопрошает в своем микроблоге телеведущая.
Вскоре интерес Бородиной подхватили ее звездные коллеги. Ольге Бузовой очень понравилось приложение. Она посчитала сравнение с Дженнифер Лопес весьма лестным.
Вскоре к флешмобу подключилось множество других звезд. Анастасия Решетова, Алена Шишкова и Тимати, Михаил Галустян и Ольга Орлова — в ближайшие дни лента пополнится множеством забавных сравнений.
Мы собрали фотографии знаменитостей, которые уже выложили в свои микроблоги результаты тестирования в Gradient. Как вам кажется, насколько точно приложение подбирает пары селеб?