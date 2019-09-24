Ксения Бородина как Кайли Дженнер, а Ольга Бузова — вылитая Джей Ло? С помощью нового приложения селебы ищут звездных двойников

Сеть захватил новый флешмоб. С подачи знаменитостей интернет-пользователи массово скачивают приложение, которое определяет, на какого певца, актера, модель или спортсмена они похожи.

Кадр из микроблога Ксении Бородиной

Селебы любят делиться со своими поклонниками новыми интересными находками. Нередко они показывают подписчикам необычные приложения для смартфонов, способные облегчить жизнь или же просто развлечь на пару часов.

Новый фаворит знаменитостей — программа Gradient, благодаря которой можно узнать, на кого из западных звезд вы похожи.

Первой приложение протестировала Ксения Бородина — она узнала о нем во время недавней поездки в Америку. «Пробовала вставлять свои разные фото, но чаще всего выпадает Кайли Дженнер. Неужели мы хоть чуточку похожи?» — вопрошает в своем микроблоге телеведущая.

Кадр из микроблога Ольги Бузовой

Вскоре интерес Бородиной подхватили ее звездные коллеги. Ольге Бузовой очень понравилось приложение. Она посчитала сравнение с Дженнифер Лопес весьма лестным.

«Я красотка! Ну и моя любимая Джей Ло, конечно же», — подписала кадр «поющая ведущая».

Вскоре к флешмобу подключилось множество других звезд. Анастасия Решетова, Алена Шишкова и Тимати, Михаил Галустян и Ольга Орлова — в ближайшие дни лента пополнится множеством забавных сравнений.

1 2 3 4 5 6 7 Как и Ольга Бузова, ее коллега по «Дому-2» Ольга Орлова похожа на Дженнифер Лопес

Мы собрали фотографии знаменитостей, которые уже выложили в свои микроблоги результаты тестирования в Gradient. Как вам кажется, насколько точно приложение подбирает пары селеб?