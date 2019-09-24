СМИ вычислили жесты, доказывающие, что принц Гарри без ума от Меган Маркл, как в самом начале их романа

Меган Маркл и принц Гарри на фотографиях из Южной Африки выглядят невероятно счастливой парой. С нами согласна британский психолог и эксперт по телу Джуди Джеймс.

За членами британской королевской семьи пристально следят не только фэшн-эксперты, но и с десяток других самых разных специалистов. На днях слово взяла Джуди Джеймс. Женщина заявила, что, судя по языку тела, пара находится на стадии медового месяца. Меган Маркл и принц Гарри женаты уже больше года, но Гарри до сих пор по уши влюблен в Меган, считает эксперт.

С момента, как герцоги Сассекские прибыли в Кейптаун, Гарри был неоднократно замечен за прикосновениями к Меган. Он часто приобнимал ее и притягивал поближе к себе.

Экперт по языку тела заявила, что в этих нежных касаниях нет ни грамма насильственного покровительства: принц показывает ей, как сильно она ему важна. Супруги часто дотрагиваются друг до друга в районе спины, что говорит об их близости.

Также на многих фотографиях пара держится за руки: эксперт пришла к выводу, что чувства монарших особ пылают, как в самом начале отношений, если не сильнее.

1 2 3 ... 8 Меган Маркл и принц Гарри — удивительно милая пара

Необыкновенно трогательно наблюдать за супругами, которые так любят и заботятся друг от друге.