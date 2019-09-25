«К родам готова»: Анастасия Решетова провоцирует фолловеров фото с ярким макияжем и длинным маникюром

Избранница рэпера продолжает рассказывать подписчикам, как протекает ее беременность. Не так давно Решетова вновь заставила всех обсуждать себя, опубликовав снимок в новом смелом образе.

Анастасия Решетова и Тимати

Возлюбленная Тимати вот-вот родит, но по ее внешности этого никак не скажешь. На днях модель поделилась в Инстаграме фотографией, на которой выглядит так, будто собирается на вечеринку, а не в родильное отделение.

«К родам, в принципе, готова», — подписала это фото Анастасия

На кадре Анастасия запечатлена в прозрачной черной блузе с внушительным вырезом, с вечерним макияжем, наращенными ресницами и аккуратным маникюром. Всем бы так выглядеть на девятом месяце беременности!

«Таких красивых беременных я еще не видела», «И это здорово, когда девушка вот так при параде на роды! А не затюканная с немытой головой и волосатыми ногами!», «Легких родов тебе, моя хорошая. Мы все рядом, держим кулачки. Люблю», — прокомментировали фотографию восхищенные фолловеры.

Сама модель подписала снимок следующей ироничной фразой: «К родам, в принципе, готова».

Мы разделяем удивление подписчиков Анастасии и желаем ей легких родов.