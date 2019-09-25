Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«К родам готова»: Анастасия Решетова провоцирует фолловеров фото с ярким макияжем и длинным маникюром

Избранница рэпера продолжает рассказывать подписчикам, как протекает ее беременность. Не так давно Решетова вновь заставила всех обсуждать себя, опубликовав снимок в новом смелом образе.
Анастасия Решетова и Тимати
Анастасия Решетова и Тимати

Возлюбленная Тимати вот-вот родит, но по ее внешности этого никак не скажешь. На днях модель поделилась в Инстаграме фотографией, на которой выглядит так, будто собирается на вечеринку, а не в родильное отделение.

«К родам, в принципе, готова», — подписала это фото Анастасия
«К родам, в принципе, готова», — подписала это фото Анастасия

На кадре Анастасия запечатлена в прозрачной черной блузе с внушительным вырезом, с вечерним макияжем, наращенными ресницами и аккуратным маникюром. Всем бы так выглядеть на девятом месяце беременности!

«Таких красивых беременных я еще не видела», «И это здорово, когда девушка вот так при параде на роды! А не затюканная с немытой головой и волосатыми ногами!», «Легких родов тебе, моя хорошая. Мы все рядом, держим кулачки. Люблю», — прокомментировали фотографию восхищенные фолловеры.

Сама модель подписала снимок следующей ироничной фразой: «К родам, в принципе, готова». 

Мы разделяем удивление подписчиков Анастасии и желаем ей легких родов.

Перейти к обсуждению 1


25 сентября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
Теги

Анастасия Решетова

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • А я лежала всю беременность, с грязной головой, ничищенными зубами, в рвоте , на красивых беременных только смотрела, любовалась. Ничего, потом отмылась, причесалась, снова стала человеком. Девочки, как хорошо, что беременность - это временно! И плевать я хотела на оценки вредных людей по поводу моей внешности. ВСе стали мамами. Лишь бы здоровыми были

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.