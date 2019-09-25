Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Не было горя по поводу потери ребенка»: Симона Юнусова вспомнила, что чувствовала после аборта в 16 лет

Недавно Симона Юнусова удивила своих поклонников рассказом о первой влюбленности и, как итог, аборте, который ей пришлось сделать в 16 лет. На днях женщина поведала, что не чувствовала никаких «мук совести».
Симона Юнусова
Симона Юнусова 

Симона Юнусова часто делится с подписчиками историями про свою жизнь и молодость. Месяц назад женщина поведала о первой влюбленности, которая приключилась с ней в школьном возрасте. Тогда юной Симоне пришлось сделать аборт, что удивило и растрогало подписчиков мамы Тимати. 

Симона Юнусова
 Симона Юнусова с друзьями (архивное фото)

Юнусова продолжала писать о случившемся, каждый раз делясь новыми подробностями и переживаниями. На днях знаменитая бабушка рассказала, что же чувствовала после аборта. Оказалось, что через некоторое время после процедуры все тело 16-летней Симоны покрылось экземой. «Оно было так оголено, что, видимо, нуждалось в защите от внешнего мира», — Юнусова объяснила болезнь проявлением психосоматики (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Симона Юнусова
Женщина поделилась новыми подробностями той истории

«Кто-то пишет мне про ''муки совести''... Ребята, 16 лет — это время романтики, а не груза ответственности!» — обратилась женщина к фолловерам.

«У меня не было горя по поводу потери ребенка — глубина и понимание произошедшего пришли, когда я выросла. Были другие, детские чувства: обида и страх...» — продолжила Симона. 

Мать рэпера объяснила, что повествование этой истории должно помочь переживающим подобные проблемы юным девушкам, а также подтолкнуть родителей к тому, чтобы больше времени уделять разговорам по душам с наследниками.

«Я не выжившая из ума старуха, своей историей хочу привлечь внимание родителей не к монологу (как это обычно бывает), а к диалогу со своими детьми», — обратилась Юнусова к интернет-пользователям. 

Перейти к обсуждению 4


25 сентября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @simona280, @timatiofficial/Instagram
Теги

Симона Юнусова

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Опять про этот ее аборт, сколько можно?

  • А давайте теперь Тимати напишет, сто он чувствует после такого "диалога" с матерью? И начнётся бесконечная канитель...

  • Никак не уймется в подготовке настроения Решетовой к родам. Мимо! Та, плывет как лайнер, ровно и безмятежно. Все равно родит!

  • "Шо, опять?!"

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.