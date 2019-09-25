«Не было горя по поводу потери ребенка»: Симона Юнусова вспомнила, что чувствовала после аборта в 16 лет

Недавно Симона Юнусова удивила своих поклонников рассказом о первой влюбленности и, как итог, аборте, который ей пришлось сделать в 16 лет. На днях женщина поведала, что не чувствовала никаких «мук совести».

Симона Юнусова



Симона Юнусова часто делится с подписчиками историями про свою жизнь и молодость. Месяц назад женщина поведала о первой влюбленности, которая приключилась с ней в школьном возрасте. Тогда юной Симоне пришлось сделать аборт, что удивило и растрогало подписчиков мамы Тимати.

Симона Юнусова с друзьями (архивное фото)



Юнусова продолжала писать о случившемся, каждый раз делясь новыми подробностями и переживаниями. На днях знаменитая бабушка рассказала, что же чувствовала после аборта. Оказалось, что через некоторое время после процедуры все тело 16-летней Симоны покрылось экземой. «Оно было так оголено, что, видимо, нуждалось в защите от внешнего мира», — Юнусова объяснила болезнь проявлением психосоматики (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Женщина поделилась новыми подробностями той истории

«Кто-то пишет мне про ''муки совести''... Ребята, 16 лет — это время романтики, а не груза ответственности!» — обратилась женщина к фолловерам.

«У меня не было горя по поводу потери ребенка — глубина и понимание произошедшего пришли, когда я выросла. Были другие, детские чувства: обида и страх...» — продолжила Симона.

1 2 3 ... 9 Подписчики очень любят слушать истории Симоны про ее жизнь

Мать рэпера объяснила, что повествование этой истории должно помочь переживающим подобные проблемы юным девушкам, а также подтолкнуть родителей к тому, чтобы больше времени уделять разговорам по душам с наследниками.



«Я не выжившая из ума старуха, своей историей хочу привлечь внимание родителей не к монологу (как это обычно бывает), а к диалогу со своими детьми», — обратилась Юнусова к интернет-пользователям.