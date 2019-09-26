«Тебе»: в Сети пытаются угадать, кому Светлана Лобода посвятила фото в нижнем белье

Светлана Лобода любит интриговать своих поклонников. Это касается как ее творческой, так и личной жизни, о которой она совершенно не рассказывает. В очередной раз певица заставила говорить о себе, опубликовав откровенное фото с интересной подписью.

Светлана Лобода привыкла удивлять своими образами

После участия Светланы Лободы в программе «Осторожно, Собчак!» личная жизнь певицы заинтересовала поклонников еще больше. Что же в итоге связывает украинскую артистку и немецкого исполнителя Тилля Линдеманна?

Ходит множество слухов об отношениях Лободы и Линдеманна

На днях Светлана вновь дала фолловерам повод для раздумий, опубликовав провокационное фото, на котором позирует в леопардовой рубашке и трусах. Не менее любопытной была и подпись к снимку. «Тебе», — написала под фото певица, добавив эмодзи волка. Интересно, кому именно адресовала звезда этот кадр?

Светлана опубликовала откровенный снимок, посвятив его кому-то особенному

«Тебе — это Тиллю», «Я догадываюсь, кто этот волк», «И кто же этот таинственный незнакомец?» — сразу же начали вопрошать фолловеры.

1 2 3 ... 9 Светлана Лобода не комментирует свою личную жизнь

В любом случае, кем бы ни оказался адресат, все интернет-пользователи сошлись в одном — Лобода прекрасно выглядит!