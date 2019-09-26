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«Тебе»: в Сети пытаются угадать, кому Светлана Лобода посвятила фото в нижнем белье

Светлана Лобода любит интриговать своих поклонников. Это касается как ее творческой, так и личной жизни, о которой она совершенно не рассказывает. В очередной раз певица заставила говорить о себе, опубликовав откровенное фото с интересной подписью.
Светлана Лобода
Светлана Лобода привыкла удивлять своими образами

После участия Светланы Лободы в программе «Осторожно, Собчак!» личная жизнь певицы заинтересовала поклонников еще больше. Что же в итоге связывает украинскую артистку и немецкого исполнителя Тилля Линдеманна? 

Светлана Лобода, Тилль Линдеманн
Ходит множество слухов об отношениях Лободы и Линдеманна

На днях Светлана вновь дала фолловерам повод для раздумий, опубликовав провокационное фото, на котором позирует в леопардовой рубашке и трусах. Не менее любопытной была и подпись к снимку. «Тебе», — написала под фото певица, добавив эмодзи волка. Интересно, кому именно адресовала звезда этот кадр?

Светлана Лобода
Светлана опубликовала откровенный снимок, посвятив его кому-то особенному
«Тебе — это Тиллю», «Я догадываюсь, кто этот волк», «И кто же этот таинственный незнакомец?» — сразу же начали вопрошать фолловеры. 

В любом случае, кем бы ни оказался адресат, все интернет-пользователи сошлись в одном — Лобода прекрасно выглядит! 

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26 сентября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Василий Кузьмиченок/ТАСС, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars, @lobodaofficial/Instagram
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Светлана Лобода

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Интрига так интрига-кому ж это Лобода трусы посветила.А что касается Тилля,то его вряд ли трусами удивишь),он тот ещё фрик)))

  • *посвятила конечно же

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