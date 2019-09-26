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У Влада Топалова и Регины Тодоренко возникли проблемы в сексуальной жизни

Пару недель назад Регина Тодоренко жаловалась, что с рождением сына романтика в отношениях с супругом стала угасать. На днях ведущая призналась, что и с сексом у них с Владом проблемы. 
Регина Тодоренко, Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов

Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают сына Михаила, которому в начале декабря исполнится один год. Молодые родители признались, что с появлением ребенка их жизнь сильно изменилась.  

Так, перемены коснулись романтической составляющей их отношений — они перестали ходить на свидания. А на днях ведущая откровенно призналась, что и в сексуальной жизни присутствуют проблемы. Тодоренко опубликовала видео, на котором в шуточной манере показала одну из ночей с Владом Топаловым. Как только супруги хотели предаться плотским утехам, их сын начинал плакать в соседней комнате.

«Все как у всех! У вас ведь тоже так бывало?» — спросила Регина интернет-пользователей. 

Подписчики тут же поддержали пару и поделились своим опытом. «Особенно первые месяцы», «Как это знакомо», «Стандартная ситуация», — писали фолловеры. 

  • Регина Тодоренко, Влад Топалов
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    Регина Тодоренко и Влад Топалов стали мужем и женой в конце прошлого года
    Смотреть галерею

К слову, малышу нет еще и года, а он уже зарабатывает деньги! Регина поделилась успехами 9-месячного Миши, который принял участие в рекламной кампании. «Сижу и несколько часов плачу. Нет, не от огорчения, а от радости и счастья, потому что увидела по телевизору нашу совместную рекламу с Pampers, где в главной роли наш сын», — поделилась Тодоренко.

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26 сентября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @reginatodorenko, @vladtopalovofficial/Instagram
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Влад Топалов, Регина Тодоренко

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Да какая там романтика, ее и не было никогда. Залетели - расписались, вот и вся романтика. Зато бабло Регина умеет рубить хотя бы и посредством ребенка, не пропадет, значит, если разведутся.

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