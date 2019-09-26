У Влада Топалова и Регины Тодоренко возникли проблемы в сексуальной жизни

Пару недель назад Регина Тодоренко жаловалась, что с рождением сына романтика в отношениях с супругом стала угасать. На днях ведущая призналась, что и с сексом у них с Владом проблемы.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают сына Михаила, которому в начале декабря исполнится один год. Молодые родители признались, что с появлением ребенка их жизнь сильно изменилась.



Так, перемены коснулись романтической составляющей их отношений — они перестали ходить на свидания. А на днях ведущая откровенно призналась, что и в сексуальной жизни присутствуют проблемы. Тодоренко опубликовала видео, на котором в шуточной манере показала одну из ночей с Владом Топаловым. Как только супруги хотели предаться плотским утехам, их сын начинал плакать в соседней комнате.

«Все как у всех! У вас ведь тоже так бывало?» — спросила Регина интернет-пользователей.

Подписчики тут же поддержали пару и поделились своим опытом. «Особенно первые месяцы», «Как это знакомо», «Стандартная ситуация», — писали фолловеры.

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К слову, малышу нет еще и года, а он уже зарабатывает деньги! Регина поделилась успехами 9-месячного Миши, который принял участие в рекламной кампании. «Сижу и несколько часов плачу. Нет, не от огорчения, а от радости и счастья, потому что увидела по телевизору нашу совместную рекламу с Pampers, где в главной роли наш сын», — поделилась Тодоренко.