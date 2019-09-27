Чехова, Скулкина и Овечкин оценят моделей XL

Телеканал «Ю» приступил к съемкам нового масштабного реалити-шоу «Модель XL». Это крупный телепроект о женской красоте и всех сложностях модельного бизнеса plus-size.





Каждая девушка мечтает чувствовать себя красивой вне общепринятых стандартов и параметров. Более 40% русских женщин покупают одежду размера ХL и больше. Теперь и в нашей стране такие женщины получат шанс показать миру свою красоту и заявить о себе.

26 сентября сотни девушек из разных городов России приехали на кастинг нового реалити-шоу «Модель XL». Но только 12 из них продолжат свой путь в проекте, и лишь три дойдут до финала. Каждый день участниц ждут новые испытания: необычные фотосессии, участие в fashion-съёмках и мастер-классах. Насколько хорошо девушки справятся с заданиями - оценят на совете звездные члены жюри: Екатерина Скулкина, Анфиса Чехова и Николай Овечкин. Что из этого получится – можно будет увидеть уже этой весной.