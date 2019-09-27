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Колоритную жену рэпера Ice T критикуют за то, что продолжает публично кормить грудью почти уже 4-летнюю дочь

Каждая мама вольна сама решать, кормить ребенка грудью или смесью, когда начинать прикорм и с кем делиться подробностями о жизни малыша. ОДНАКО ОПЫТ СУПРУГИ Ice T ВСЕ РАВНО ВЫЗВАЛ БУРЮ ОБСУЖДЕНИЯ В СЕТИ.
Николь Остин, Шанель Марроу
Николь Остин и Шанель Марроу

40-летняя модель Николь Остин поделилась в Инстаграме фотографией, на которой, находясь в салоне частного самолета, кормит грудью свою дочь Шанель. В эру бодипозитива не нашлось бы пользователей, которых бы оскорбил сам факт подобной фотографии, но вот в чем загвоздка: девочке, которую кормит модель, через два месяца исполнится 4 года.

Шанель Марроу, Николь Остин
Шанель Марроу и Николь Остин

Подписчики были в шоке и тут же начали оставлять озадаченные, а порой и негативные комментарии: «Да она же совсем взрослая!», «Это какое-то извращение», «Зачем она это делает?».

Николь Остин и Ice T
Николь Остин и Ice T

На волну хейта, поднявшуюся, как считают родители, из ниоткуда, ответил муж: «Шанель ест чертовы чизбургеры!». В одном из следующих постов после фото, которое для многих стало шоком, сама модель пояснила, что девочка уже давно питается обычной едой, но иногда просит грудь и мама не в силах ей отказать.

Николь Остин, Шанель Марроу
Николь Остин и Шанель Марроу

Николь Остин назвала это «материнским инстинктом», а также рассказала, что у нее были проблемы с грудным вскармливанием в первую неделю после рождения Шанель, но она преодолела все трудности и поняла, какое это чудо — разделить такой особенный момент со своим ребенком.

Ice T, Николь Остин, Шанель Марроу
Ice T, Николь Остин и Шанель Марроу

Модель написала: «Я счастлива, что дочь еще не выросла, потому что когда эти чудесные моменты закончатся, я буду очень грустить. Это лучшее чувство, меня поймут все кормящие матери».

  • Николь Остин
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    Взгляды Николь Остин на грудное вскармливание не совпали с мнением большинства
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Всемирная организация здравоохранения рекомендует практиковать грудное вскармливание в первые полгода, а затем начинать прикорм и отказаться от молока в течение двух лет. 

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27 сентября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Legion-Media.ru, @babychanelnicole, @coco, @icet/Instagram
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Николь Остин

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Нет. Кормящие и кормившие матери ее не понимают. Я в их числе.

  • Тьфу бяка

  • Да плевать ей на потребности собственного ребёнка. Ключевая фраза - ЕЙ очень нравится кормить грудью. Очередная пустая мукла.

  • Фу. Вызывает почему-то отвращение эти фото. Я хоть и сама кормила грудью ( только полгода) , но на ЭТИ фото смотреть не приятно.

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