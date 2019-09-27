Колоритную жену рэпера Ice T критикуют за то, что продолжает публично кормить грудью почти уже 4-летнюю дочь

40-летняя модель Николь Остин поделилась в Инстаграме фотографией, на которой, находясь в салоне частного самолета, кормит грудью свою дочь Шанель. В эру бодипозитива не нашлось бы пользователей, которых бы оскорбил сам факт подобной фотографии, но вот в чем загвоздка: девочке, которую кормит модель, через два месяца исполнится 4 года.
Подписчики были в шоке и тут же начали оставлять озадаченные, а порой и негативные комментарии: «Да она же совсем взрослая!», «Это какое-то извращение», «Зачем она это делает?».
На волну хейта, поднявшуюся, как считают родители, из ниоткуда, ответил муж: «Шанель ест чертовы чизбургеры!». В одном из следующих постов после фото, которое для многих стало шоком, сама модель пояснила, что девочка уже давно питается обычной едой, но иногда просит грудь и мама не в силах ей отказать.
Николь Остин назвала это «материнским инстинктом», а также рассказала, что у нее были проблемы с грудным вскармливанием в первую неделю после рождения Шанель, но она преодолела все трудности и поняла, какое это чудо — разделить такой особенный момент со своим ребенком.
Модель написала: «Я счастлива, что дочь еще не выросла, потому что когда эти чудесные моменты закончатся, я буду очень грустить. Это лучшее чувство, меня поймут все кормящие матери».
Всемирная организация здравоохранения рекомендует практиковать грудное вскармливание в первые полгода, а затем начинать прикорм и отказаться от молока в течение двух лет.