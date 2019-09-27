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Рита Дакота перешла на строгую диету из-за проблем со здоровьем

Рита Дакота дала своим фолловерам повод понервничать: она сообщила, что сильно ограничила себя в питании и чуть было не решилась на операцию. Позже певица объяснила, что же за проблемы со здоровьем у нее возникли. 
Рита Дакота
Рита Дакота

27 сентября директ Риты Дакоты просто переполнился сообщениями со словами поддержки. Оказалось, что у певицы серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых ей чуть не сделали операцию. Однако артистка решила восстановить здоровье с помощью нестандартных методик. 

Рита Дакота
Рита Дакота вынужденно села на диету

Дакота рассказала подписчикам, что ей пришлось сильно ограничить себя в питании. «У меня началась жесткая диета по здоровью. Теперь я аскетичнейший веган», — рассказала певица поклонникам. 

Следом Рита объяснила, что особых поводов переживать и волноваться нет. «У меня начались ревматоидные процессы: болят суставы, сложно скакать на сцене и тренироваться. Оказалось, что это взаимосвязано с миндалинами — их надо удалять. У меня очень много лет болит горло, но я привыкла. Пытаемся восстановить все это иглоукалыванием, физиотерапиями и лазером», — рассказала знаменитость.

«Отрезать я всегда могу, а попробовать избежать... Мало ли что, я все-таки вокалистка, вдруг у меня тембр голоса поменяется. Поэтому мы приложили все усилия, чтобы исправить ситуацию», — объяснила Рита свое решение.

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27 сентября 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото @ritadakota/Instagram
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Рита Дакота

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