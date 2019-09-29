Рената Литвинова стала моделью показа Balenciaga

Нью-Йорк, Лондон, Милан и теперь Париж. Последние несколько недель модники колесили по свету, чтобы первыми оценить дизайнерские коллекции сезона весна-лето 2020. Вместе с ними шоу посещали и звезды, а кто-то из них даже вышел на подиум.

Рената Литвинова давно дружит с Демной Гвасалией и регулярно посещает показы марок, на которые трудится дизайнер. На днях в рамках Недели моды прошел показ Balenciaga. К удивлению многих в этот раз Литвинова не сидела в первом ряду.

Вместо этого она вышла на подиум.

«В показе моего выдающегося друга Дэмны — снова новая эпоха в Balenciaga. Всегда новый и первый. Браво!» — подписала Рената видео своего дефиле.



В комментариях фолловеры актрисы выразили свой восторг. «Очень красиво и неожиданно! Я когда смотрела показ в прямом эфире, так и не поверила глазам! Великолепная в великолепном», — написала одна из подписчиц.

1 2 3 4 5 6 Рената Литвинова вышла на подиум во время показа Balenciaga

Теперь о том, как профессионально и грациозно Рената Литвинова прошла по подиуму, пишут все отечественные глянцевые СМИ. А что скажете вы?