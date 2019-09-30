Светлана Лобода опубликовала фото, на котором кормит младшую дочь грудью

По мнению многих фанатов, Светлана Лобода — воплощение идеала женщины. Она не только выступает на сцене и находится в прекрасной форме, но и воспитывает двух очаровательных девочек: 8-летнюю Евангелину и годовалую Тильду.
В Инстаграме звезды не так много фотографий с дочками, однако все семейные снимки собирают множество лайков. На днях Светлана решила порадовать подписчиков необычным фото с младшенькой. Лобода опубликовала архивный снимок, на котором кормит только что родившуюся Тильду грудью.
«Маленький ангелочек», «Счастья вам», «Поздравляем! Очень красивое фото», — отреагировали фолловеры на столь интимный снимок.
К слову, совсем недавно Светлана удивила фолловеров еще одной публикацией. Она поделилась снимком, на котором позирует в новом образе — обычно прямые светлые локоны певицы были завиты. «Хочу быть кудряшкой», — решила певица. Что скажете — ей идет?