Светлана Лобода опубликовала фото, на котором кормит младшую дочь грудью

Светлана Лобода часто выкладывает откровенные снимки и фото с разных тусовок. Однако артистка не забывает напоминать подписчикам, что она еще и мать двух замечательных дочерей. На днях звезда сделала это весьма оригинальным образом.



Светлана Лобода

По мнению многих фанатов, Светлана Лобода — воплощение идеала женщины. Она не только выступает на сцене и находится в прекрасной форме, но и воспитывает двух очаровательных девочек: 8-летнюю Евангелину и годовалую Тильду.

Светлана Лобода поделилась фото с дочерью

В Инстаграме звезды не так много фотографий с дочками, однако все семейные снимки собирают множество лайков. На днях Светлана решила порадовать подписчиков необычным фото с младшенькой. Лобода опубликовала архивный снимок, на котором кормит только что родившуюся Тильду грудью.



«Какое же это было чудо... А ведь нам уже один год и четыре месяца», — поделилась исполнительница.

«Маленький ангелочек», «Счастья вам», «Поздравляем! Очень красивое фото», — отреагировали фолловеры на столь интимный снимок.



1 2 3 ... 10 Светлана Лобода часто экспериментирует со стилем и образами

К слову, совсем недавно Светлана удивила фолловеров еще одной публикацией. Она поделилась снимком, на котором позирует в новом образе — обычно прямые светлые локоны певицы были завиты. «Хочу быть кудряшкой», — решила певица. Что скажете — ей идет?

