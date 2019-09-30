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Светлана Лобода опубликовала фото, на котором кормит младшую дочь грудью

Светлана Лобода часто выкладывает откровенные снимки и фото с разных тусовок. Однако артистка не забывает напоминать подписчикам, что она еще и мать двух замечательных дочерей. На днях звезда сделала это весьма оригинальным образом.
Светлана Лобода
Светлана Лобода

По мнению многих фанатов, Светлана Лобода — воплощение идеала женщины. Она не только выступает на сцене и находится в прекрасной форме, но и воспитывает двух очаровательных девочек: 8-летнюю Евангелину и годовалую Тильду. 

Светлана Лобода
Светлана Лобода поделилась фото с дочерью

В Инстаграме звезды не так много фотографий с дочками, однако все семейные снимки собирают множество лайков. На днях Светлана решила порадовать подписчиков необычным фото с младшенькой. Лобода опубликовала архивный снимок, на котором кормит только что родившуюся Тильду грудью.

«Какое же это было чудо... А ведь нам уже один год и четыре месяца», — поделилась исполнительница. 

«Маленький ангелочек», «Счастья вам», «Поздравляем! Очень красивое фото», — отреагировали фолловеры на столь интимный снимок.  

К слову, совсем недавно Светлана удивила фолловеров еще одной публикацией. Она поделилась снимком, на котором позирует в новом образе — обычно прямые светлые локоны певицы были завиты. «Хочу быть кудряшкой», — решила певица. Что скажете — ей идет?

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30 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @lobodaofficial/Instagram
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Светлана Лобода

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Судя по размерам ребёнка, фотка из роддома, видимо, на этом кормление грудью и закончилось. Как при её деятельности можно грудью кормить?

  • Да это старая фотка. Она уже выкладывала её.

  • Выложила старую фотку с новорожденной, чтобы опять стали спрашивать, кто отец и чтобы опять можно было намекнуть на Линдеманна. А пофиг уже всем.

  • дочка Нателлы и донора. Света выносила просто. Родила для своей жены, так сказать...

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