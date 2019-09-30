Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Всякий раз мне приходилось унижаться»: молодая жена Александра Гордона пожаловалась на дискриминацию в Москве

При выборе съемной квартиры возникают разные трудности: от некачественного ремонта до шумных соседей. 25-летняя Нозанин Абдулвасиева поведала, с какой проблемой она сталкивается каждый раз, обращаясь к риелтору. 
Александр Гордон, Нозанин Абдулвасиева
Александр Гордон и Нозанин Абдулвасиева

Александр Гордон и Нозанин Абдулвасиева вместе уже шесть лет. За это время пара сменила четыре квартиры в Москве, и каждый раз хлопоты, связанные с поиском нового жилья, ложились на хрупкие плечи молодой супруги телеведущего.   

Нозанин Абдулвасиева

На днях Нозанин рассказала, с какими трудностями она сталкивалась, обращаясь в рилторские фирмы. «Я представлялась по телефону своим именем, и всякий раз мне приходилось унижаться и рассказывать свою биографию: почему меня зовут Ноза, откуда у меня российское гражданство и каким составом я собираюсь проживать в съемной квартире», — поделилась Нозанин в Инстаграме. 

Чтобы хоть как-то избежать дискриминации по национальному признаку, жена Гордона начала представляться Ниной, и тогда, по ее словам, дела пошли на лад. 

«Люди, я призываю в первую очередь оставаться людьми, быть толерантными. Я помню взгляд каждого риелтора при виде мужа Нозы после долгих унизительных телефонных разговоров!» — эмоционально заключила девушка. 

Перейти к обсуждению 5


30 сентября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @nozaah/Instagram
Теги

Александр Гордон

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Я бы тоже поинтересовалась у дамы из бывшей южно-азиатской республики, каким составом они собираются проживать в чужой квартире. Ни для кого не секрет, что у этих людей принято проживать в чужих съемных квартирах большими дружными семьями. Иногда практически целым поселком, или как это называется - кишлак, аул...

  • А что, у Гордона нет своего жилья, что ли? Почему они на съеме? Предыдущие жены все отобрали?

  • ищи мужика с квартирой, Гюзель

  • Мне казалось что Гордон - человек не бедный, и у него есть своя жилплощадь.

  • Гордон,зная как унижают его жену,не мог сам заняться поиском жилья?Как то это не по мужски всё сваливать на плечи молоденькой жены.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.