«Всякий раз мне приходилось унижаться»: молодая жена Александра Гордона пожаловалась на дискриминацию в Москве

При выборе съемной квартиры возникают разные трудности: от некачественного ремонта до шумных соседей. 25-летняя Нозанин Абдулвасиева поведала, с какой проблемой она сталкивается каждый раз, обращаясь к риелтору.



Александр Гордон и Нозанин Абдулвасиева

Александр Гордон и Нозанин Абдулвасиева вместе уже шесть лет. За это время пара сменила четыре квартиры в Москве, и каждый раз хлопоты, связанные с поиском нового жилья, ложились на хрупкие плечи молодой супруги телеведущего.



На днях Нозанин рассказала, с какими трудностями она сталкивалась, обращаясь в рилторские фирмы. «Я представлялась по телефону своим именем, и всякий раз мне приходилось унижаться и рассказывать свою биографию: почему меня зовут Ноза, откуда у меня российское гражданство и каким составом я собираюсь проживать в съемной квартире», — поделилась Нозанин в Инстаграме.

Чтобы хоть как-то избежать дискриминации по национальному признаку, жена Гордона начала представляться Ниной, и тогда, по ее словам, дела пошли на лад.

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«Люди, я призываю в первую очередь оставаться людьми, быть толерантными. Я помню взгляд каждого риелтора при виде мужа Нозы после долгих унизительных телефонных разговоров!» — эмоционально заключила девушка.