Стало известно, кто погасил долг Жанны Фриске перед «Русфондом»

О тяжелой болезни Жанны Фриске стало известно более пяти лет назад. Тогда Первый канал объявил о сборе средств на лечение певицы, а «Русфонд» предоставил счет для переводов.
Три года «Русфонд» требовал у семьи Фриске вернуть долг в размере 21 миллиона рублей, и 3 августа стало известно о его полном погашении. На днях журналистам «КП» удалось выяснить, кто выплатил деньги благотворительной организации.
Как пишет издание, 8 миллионов, возвращенные еще в мае этого года, вернул бывший супруг певицы.
В счет остальной части долга в размере 13 миллионов рублей судебные приставы арестовали квартиру Жанны Фриске. Сейчас недвижимость все еще находится в собственности семьи певицы.
Сестра певицы Наталья не подтвердила эту информацию. «Я не в курсе. Не хочу родителей беспокоить этой темой. Им уже 4 года выносят мозг», — призналась родственница Жанны. Однако девушка рассказала, что семья артистки все еще не общается с Дмитрием Шепелевым, и даже погашение долга не сделало их отношения чуть теплее.