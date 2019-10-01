Стало известно, кто погасил долг Жанны Фриске перед «Русфондом»

В начале августа стало известно о том, что долг в размере 21 миллиона рублей перед «Русфондом» был полностью выплачен. На днях журналисты выяснили, кто же вернул эти средства.

Наталья, Ольга с внуком Платоном и Жанна Фриске

О тяжелой болезни Жанны Фриске стало известно более пяти лет назад. Тогда Первый канал объявил о сборе средств на лечение певицы, а «Русфонд» предоставил счет для переводов.

В итоге было собрано более 69 миллионов рублей, из которых одна часть пошла на лекарства артистке, вторая — на помощь онкобольным детям, а третья — бесследно исчезла.

Три года «Русфонд» требовал у семьи Фриске вернуть долг в размере 21 миллиона рублей, и 3 августа стало известно о его полном погашении. На днях журналистам «КП» удалось выяснить, кто выплатил деньги благотворительной организации.

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске

Как пишет издание, 8 миллионов, возвращенные еще в мае этого года, вернул бывший супруг певицы.

«Мы точно знаем, что эту половину выкупил Дмитрий Шепелев», — сообщил сотрудник «Русфонда» журналисту.

В счет остальной части долга в размере 13 миллионов рублей судебные приставы арестовали квартиру Жанны Фриске. Сейчас недвижимость все еще находится в собственности семьи певицы.

«Если квартира осталась у родителей Жанны, значит они и вернули деньги», — поведал инсайдер.

1 2 3 ... 9 15 июня 2015 года не стало Жанны Фриске

Сестра певицы Наталья не подтвердила эту информацию. «Я не в курсе. Не хочу родителей беспокоить этой темой. Им уже 4 года выносят мозг», — призналась родственница Жанны. Однако девушка рассказала, что семья артистки все еще не общается с Дмитрием Шепелевым, и даже погашение долга не сделало их отношения чуть теплее.