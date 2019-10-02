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Анастасия Тарасова забеременела вторым ребенком через 10 месяцев после рождения первого

Недавно чета Тарасовых удивила своих фанатов объявлением о прибавлении в семействе. Анастасия охотно делится подробностями второй беременности, а на днях раскрыла дату зачатия. 
Анастасия Тарасова (Костенко)
Анастасия Тарасова

Анастасия Тарасова любит откровенничать со своими подписчиками. Месяц назад супруга футболиста поделилась радостной новостью: она снова станет мамой! Теперь девушка то и дело делится подробностями своего положения. 

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)
Дмитрий и Анастасия Тарасовы с дочкой Миланой
Так, Тарасова не раз говорила, что они с супругом хотят погодок.

На все заявления хейтеров о случайной второй беременности Анастасия отвечала, что они с мужем давно все спланировали, и ради этого ей пришлось завершить грудное вскармливание

Анастасия Тарасова (Костенко)
Анастасия рассказала, когда им удалось зачать второго ребенка

В июле их дочери Милане исполнился год. А забеременела Тарасова в мае — об этом она сама сообщила поклонникам в Инстаграме, опубликовав новый снимок, на котором позирует с роскошным букетом роз. «Счастливые 20 недель беременности», — гласит подпись к фото. 

Получается, что на момент зачатия второго ребенка Милане было всего 10 месяцев.

«Это точно чудо», — решили подписчики Анастасии. «Поздравляю с экватором», «Наверное, на день Святого Валентина будет подарочек», — писали они. 

  • Анастасия Тарасова (Костенко)
    1 2 3 ...10
    С момента объявления о второй беременности Анастасия Тарасова регулярно делится подробностями своего положения
    Смотреть галерею
К слову, многие также отметили небывалую стройность беременной Анастасии.

Супруга спортсмена действительно выглядит худой для срока в пять месяцев. Однако свои секреты Настя уже раскрыла: она удачно маскирует живот с помощью одежды.

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02 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @kostenko.94/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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13 комментариев Добавить комментарий
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  • Оооооо......как же это надоело!!!!!!!!!!!!!!!!!! Одно и то же....из пустого в порожнее.......цирк с конями продолжается.

  • «Работолюб» блин, обхохочешься.. все обработались вы там певуны с певичками 😂😂

  • А мне Настя нравится. Уж лучше Бузовой что внешне, что по стилю держать себя. Видно что Тарасов с ней счастлив. Она молодец, ничего из себя не строит, детей рожает пока молодая, все правильно короче делает.

  • Молодец! Похоже, и правда планировали. Счастья им!

  • Гость

    А мне Настя нравится. Уж лучше Бузовой что внешне, что по стилю держать себя. Видно что Тарасов с ней счастлив. Она молодец, ничего из себя не строит, детей рожает пока молодая, все правильно короче делает.

    Согласна абсолютно. И Бузова счастлива, подучила что хотела тв и раскрутку на любимом имидже брошенки, как и 15 лет назад после того, как ее бросил Третьяков. Нафиг Бузовой семья не уперлась, это просто экранный образ для л0хушек, которые несут ей свои последние деньги.

  • Гость

    Оооооо......как же это надоело!!!!!!!!!!!!!!!!!! Одно и то же....из пустого в порожнее.......цирк с конями продолжается.

    а мне нравится! ДОлжен быть баланс. Чем больше Буровой, тем больше Насти. Кому на кого нравится смотреть)

  • Какая же некрасивая у них девочка(

  • Гость

    Какая же некрасивая у них девочка(

    так ещё и фотки каждый день выкладывают!!!

  • Молодые, обеспеченные, кому рожать, как не им в таких условиях. Все карты в руки.

  • А она и годится только на то, чтоб рожать и сидеть домохозом с детьми дома

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