Анастасия Тарасова забеременела вторым ребенком через 10 месяцев после рождения первого

Недавно чета Тарасовых удивила своих фанатов объявлением о прибавлении в семействе. Анастасия охотно делится подробностями второй беременности, а на днях раскрыла дату зачатия.

Анастасия Тарасова

Анастасия Тарасова любит откровенничать со своими подписчиками. Месяц назад супруга футболиста поделилась радостной новостью: она снова станет мамой! Теперь девушка то и дело делится подробностями своего положения.

Дмитрий и Анастасия Тарасовы с дочкой Миланой

Так, Тарасова не раз говорила, что они с супругом хотят погодок.

На все заявления хейтеров о случайной второй беременности Анастасия отвечала, что они с мужем давно все спланировали, и ради этого ей пришлось завершить грудное вскармливание.

Анастасия рассказала, когда им удалось зачать второго ребенка

В июле их дочери Милане исполнился год. А забеременела Тарасова в мае — об этом она сама сообщила поклонникам в Инстаграме, опубликовав новый снимок, на котором позирует с роскошным букетом роз. «Счастливые 20 недель беременности», — гласит подпись к фото.

Получается, что на момент зачатия второго ребенка Милане было всего 10 месяцев.

«Это точно чудо», — решили подписчики Анастасии. «Поздравляю с экватором», «Наверное, на день Святого Валентина будет подарочек», — писали они.

1 2 3 ... 10 С момента объявления о второй беременности Анастасия Тарасова регулярно делится подробностями своего положения

К слову, многие также отметили небывалую стройность беременной Анастасии.

Супруга спортсмена действительно выглядит худой для срока в пять месяцев. Однако свои секреты Настя уже раскрыла: она удачно маскирует живот с помощью одежды.

