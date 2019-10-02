Анастасия Тарасова забеременела вторым ребенком через 10 месяцев после рождения первого

Анастасия Тарасова любит откровенничать со своими подписчиками. Месяц назад супруга футболиста поделилась радостной новостью: она снова станет мамой! Теперь девушка то и дело делится подробностями своего положения.
На все заявления хейтеров о случайной второй беременности Анастасия отвечала, что они с мужем давно все спланировали, и ради этого ей пришлось завершить грудное вскармливание.
В июле их дочери Милане исполнился год. А забеременела Тарасова в мае — об этом она сама сообщила поклонникам в Инстаграме, опубликовав новый снимок, на котором позирует с роскошным букетом роз. «Счастливые 20 недель беременности», — гласит подпись к фото.
«Это точно чудо», — решили подписчики Анастасии. «Поздравляю с экватором», «Наверное, на день Святого Валентина будет подарочек», — писали они.
Супруга спортсмена действительно выглядит худой для срока в пять месяцев. Однако свои секреты Настя уже раскрыла: она удачно маскирует живот с помощью одежды.