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В день рождения Игоря Малашенко Божена Рынска вспомнила, как его никогда не поздравляли дети и первая жена

2 октября Игорю Малашенко исполнилось бы 65 лет. В честь юбилея знаменитого политтехнолога его вдова Божена Рынска вспомнила о том, как они с супругом раньше проводили этот день. 
Игорь Малашенко
Игорь Малашенко

25 февраля 64-летний Игорь Малашенко покончил с собой во время отпуска в Испании. По слухам, мужчина решился на самоубийство из-за длительного и скандального судебного разбирательства с первой женой Еленой Пивоваровой. 

2 октября Малашенко исполнилось бы 65 лет. В честь этого события Божена Рынска решила посвятить новый пост в микроблоге своему мужу. 

Безутешная вдова вспомнила, как они с мужчиной раньше отмечали его дни рождения и показала подарки, которые дарила ему в прошедшие годы: кружки, картины и рисунки собственного авторства. 

Божена Рынска, Игорь Малашенко
 

Не могла Рынска не затронуть и тему отношений Малашенко с первой семьей. Если верить ее словам, дети и первая супруга Игоря никогда не поздравляли его, да и вообще были жестоки и грубы по отношению к нему. 

«Ему было больно, что младшие дети, Владимир и Елена, почти никогда не поздравляли его с днем рождения. И вообще, в семье это никак не считалось событием: не праздновали, не дарили запоминающихся милых подарочков», — рассказывает Божена. 

Женщина поведала, что наследники политтехнолога не поздравляли его с именинами даже тогда, когда он сам напоминал им про праздник. «Один из дней рождения мы отмечали у него в Испании. В этот день дочь средняя прислала ему запрос на оплату какой-то большой, а сын —  вопрос, может ли он купить что-нибудь с его счета. Игорь ответил, что у него, вообще-то, день рождения сегодня. ''Ок'', — написали дети», — вспомнила журналистка. 

  • Божена Рынска, Игорь Малашенко
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    2 октября, в честь дня рождения погибшего Игоря Малашенко, Божена Рынска написала новый пост в своем микроблоге
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Божена решила не зацикливаться на негативных моментах и рассказала о том, как Игорь был рад ее хэнд-мейд-подаркам. «Сегодня я поеду на кладбище, чтобы он знал, что я по-прежнему с ним в его день рождения», — подытожила знаменитость. 

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02 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Starface, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Вячеслав Прокофьев/ТАСС, @bozhenarynska/Instagram
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Божена Рынска, Игорь Малашенко

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Вот первое фото прям знаковое.Но Божена так этого и не поняла: ни тогда, ни сейчас.

  • счастливые люди не надевают петлю на шею....

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