В день рождения Игоря Малашенко Божена Рынска вспомнила, как его никогда не поздравляли дети и первая жена

25 февраля 64-летний Игорь Малашенко покончил с собой во время отпуска в Испании. По слухам, мужчина решился на самоубийство из-за длительного и скандального судебного разбирательства с первой женой Еленой Пивоваровой.
Безутешная вдова вспомнила, как они с мужчиной раньше отмечали его дни рождения и показала подарки, которые дарила ему в прошедшие годы: кружки, картины и рисунки собственного авторства.
Не могла Рынска не затронуть и тему отношений Малашенко с первой семьей. Если верить ее словам, дети и первая супруга Игоря никогда не поздравляли его, да и вообще были жестоки и грубы по отношению к нему.
Женщина поведала, что наследники политтехнолога не поздравляли его с именинами даже тогда, когда он сам напоминал им про праздник. «Один из дней рождения мы отмечали у него в Испании. В этот день дочь средняя прислала ему запрос на оплату какой-то большой, а сын — вопрос, может ли он купить что-нибудь с его счета. Игорь ответил, что у него, вообще-то, день рождения сегодня. ''Ок'', — написали дети», — вспомнила журналистка.
Божена решила не зацикливаться на негативных моментах и рассказала о том, как Игорь был рад ее хэнд-мейд-подаркам. «Сегодня я поеду на кладбище, чтобы он знал, что я по-прежнему с ним в его день рождения», — подытожила знаменитость.