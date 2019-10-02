Женоподобный сын Элизабет Херли отрастил длинные локоны и прикрывает по-девичьи грудь

Единственный наследник Элизабет Херли Дэмиан не прекращает эпатировать публику своим подражанием знаменитой маме. Недавно пользователи Сети заметили, что молодой человек снова вдохновляется образами актрисы.

Элизабет Херли с сыном

17-летний сын Элизабет Херли Дэмиан как две капли воды похож на свою знаменитую мать. Впрочем, это не останавливает юношу от того, чтобы еще сильнее подчеркивать схожесть с актрисой.

Благодаря эффектной внешности молодой человек востребован в мире моды. Но с тех пор, как он стал привносить все больше женственных элементов в свои образы, фотографы буквально выстраиваются в очередь, чтобы сделать хотя бы пару кадров с Дэмианом.

Сам Херли тоже не прочь попозировать на камеру. К примеру, недавно он выложил в свой микроблог фото без одежды, сделанное во время отдыха на море.

Подписчики оставили множество лайков под снимком звездного наследника.

К слову, самые преданные поклонники предположили, что при создании фото Дэмиан снова вдохновлялся своей мамой. У Лиз есть целая серия подобных кадров в бассейне, на которых она прикрывает руками обнаженную грудь.

1 2 3 ... 10 Сын Элизабет Херли Дэмиан повторил ее фото из бассейна

Однако сам Дэмиан ничего не ответил на догадки своих фолловеров. Похоже, молодой человек уже ощущает себя настоящей звездой и предпочитает не общаться с подписчиками в комментариях.