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Женоподобный сын Элизабет Херли отрастил длинные локоны и прикрывает по-девичьи грудь

Единственный наследник Элизабет Херли Дэмиан не прекращает эпатировать публику своим подражанием знаменитой маме. Недавно пользователи Сети заметили, что молодой человек снова вдохновляется образами актрисы.
Элизабет Херли
Элизабет Херли с сыном

17-летний сын Элизабет Херли Дэмиан как две капли воды похож на свою знаменитую мать. Впрочем, это не останавливает юношу от того, чтобы еще сильнее подчеркивать схожесть с актрисой. 

Дэмиан копирует наряды Элизабет, а иногда даже пытается повторить ее прически и макияж

Благодаря эффектной внешности молодой человек востребован в мире моды. Но с тех пор, как он стал привносить все больше женственных элементов в свои образы, фотографы буквально выстраиваются в очередь, чтобы сделать хотя бы пару кадров с Дэмианом. 

 
 

Сам Херли тоже не прочь попозировать на камеру. К примеру, недавно он выложил в свой микроблог фото без одежды, сделанное во время отдыха на море. 

Подписчики оставили множество лайков под снимком звездного наследника. 

К слову, самые преданные поклонники предположили, что при создании фото Дэмиан снова вдохновлялся своей мамой. У Лиз есть целая серия подобных кадров в бассейне, на которых она прикрывает руками обнаженную грудь.

Однако сам Дэмиан ничего не ответил на догадки своих фолловеров. Похоже, молодой человек уже ощущает себя настоящей звездой и предпочитает не общаться с подписчиками в комментариях. 

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02 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, @damianhurley1, @elizabethhurley1/Instagram
Теги

Элизабет Херли

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Тут все ясно!

  • тоже мягкое женское обаяние как у лео ди каприо

  • Маменькин сыночек.Сама и виновата что такого сына воспитала.

  • С короткой стрижкой он был похож на Ален Делона.

  • Такая красивая обеспеченная женщина, столько романов с интересными мужчинами и всего один единственный ребенок, жаль. Очень жаль.

  • Куда катится мир . Я в шоке.

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