Женоподобный сын Элизабет Херли отрастил длинные локоны и прикрывает по-девичьи грудь

17-летний сын Элизабет Херли Дэмиан как две капли воды похож на свою знаменитую мать. Впрочем, это не останавливает юношу от того, чтобы еще сильнее подчеркивать схожесть с актрисой.
Благодаря эффектной внешности молодой человек востребован в мире моды. Но с тех пор, как он стал привносить все больше женственных элементов в свои образы, фотографы буквально выстраиваются в очередь, чтобы сделать хотя бы пару кадров с Дэмианом.
Сам Херли тоже не прочь попозировать на камеру. К примеру, недавно он выложил в свой микроблог фото без одежды, сделанное во время отдыха на море.
К слову, самые преданные поклонники предположили, что при создании фото Дэмиан снова вдохновлялся своей мамой. У Лиз есть целая серия подобных кадров в бассейне, на которых она прикрывает руками обнаженную грудь.
Однако сам Дэмиан ничего не ответил на догадки своих фолловеров. Похоже, молодой человек уже ощущает себя настоящей звездой и предпочитает не общаться с подписчиками в комментариях.