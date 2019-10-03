После развода с Брэдом Питтом Анджелина Джоли больше не намерена выходить замуж

Расставание с Брэдом Питтом так сильно ударило по Анджелине Джоли, что она приняла волевое решение ― больше никогда не выходить замуж.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Брэд Питт и Анджелина Джоли познакомились в 2005-м на съемках фильма «Мистер и миссис Смит», безнадежно влюбились друг в друга, стали встречаться, жить вместе и были невероятно счастливы.

Через семь лет пара обручилась. В романтическом фильме на этом бы история закончилась, но в жизни все по-другому. Отношения Джоли и Питта начали портиться с невероятной скоростью, и к 2014-му, когда актеры официально стали мужем и женой, Анджелина уже была не так уверена, правильно ли выбрала спутника жизни.

Анджелина Джоли

Инсайдер рассказал порталу Us Weekly, что звезда «Малефисенты» вообще не очень-то горела желанием выходить замуж. «Анджелина чувствовала, что Брэд давит на нее», ― заявил аноним.

Теперь Анджелина, по словам того же инсайдера, больше не хочет выходить замуж ― слишком тяжело она пережила развод с Питтом, хотя он по счету был уже третьим. Джоли также была замужем за Билли Бобом Торнтоном и Джонни Ли Миллером.

«В моей жизни в последние пару лет были времена, когда я не чувствовала себя свободной, не чувствовала себя в безопасности. Я ощущала себя маленькой, загнанной в угол. Мне потребовалось много времени, чтобы снова найти себя», — рассказывала актриса.

1 2 3 4 5 6 7 Джоли поклялась больше никогда не выходить замуж

Напомним, Анджелина подала на развод с Питтом в сентябре 2016-го после года слухов о том, что их отношения трещат по швам.

Как причину разрыва Джоли указала в документах «неразрешимые противоречия», а после обвинила Питта в употреблении наркотиков, алкоголизме и домашнем насилии.